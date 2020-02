Charlie Wilson celebra el Día de San Valentín con "Forever Valentine", su nuevo sencillo y video musical de éxito

LOS ÁNGELES, 14 de febrero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El ícono del R&B Charlie Wilson está celebrando el Día de San Valentín a lo grande. Se lo puede ver hoy interpretando su canción Top 10 de Billboard "Forever Valentine" en Live with Kelly and Ryan y The Wendy Williams Show. Como regalo anticipado del Día de San Valentín, Wilson estrenó el miércoles el video musical oficial, que celebra múltiples generaciones de amor con una boda y una fiesta con baile. Vea el video aquí.