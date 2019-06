Chatbot da Appy Pie: Ajuda a Entrar no Ecosistema de Chatbot e Atende a Pequenos Negócios

RIO DE JANEIRO, 10 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Appy Pie, plataforma de criação de aplicativos sem programação, onde qualquer pessoa sem conhecimento técnico torna suas ideias em aplicativo, está pronta para lançar um chatbot, permitindo pequenas empresas construírem seus próprios chatbots e adicionem a sites ou aplicativos móveis.

A versão beta do Criador de Chatbot Appy Pie, recentemente adicionada à sua plataforma DIY, será lançada em breve. Este construtor de última geração adiciona uma vantagem à experiência geral do usuário, oferecendo suporte e impulsionando as vendas e a receita como nunca.

Assim como a plataforma de criação e automação de apps, o criador de chatbot da Appy Pie utilizará inteligência artificial, tornando fácil e econômico para empresas criarem seus próprios chatbots. Com um chatbot, elas podem não apenas escalar chats, mas também automatizar processos e diminuir a carga da equipe de suporte, automatizando as tarefas fáceis que não exigem ação humana.

"Nesta era de Inteligência Artificial, tudo é automatizado e simples de usar. Assim, para garantir que pequenas e médias empresas tenham recursos para integrar tecnologias mais recentes e melhores, demos um passo adiante e estamos prontos para lançar o construtor chatbot para nossos usuários ", diz Scot Small, CEO da Appy Pie. "Com o Construtor DIY, empresas podem criar seu próprio chatbot sem qualquer programação e isso em minutos. Utilizando nosso construtor, você pode criar três tipos diferentes de chatbots de acordo com a funcionalidade desejada - impulsionar vendas, oferecer suporte e transferência para um agente", acrescentou.

A Appy Pie possui escritórios em Londres, Nova Delhi e Virgínia/EUA, com uma equipe de mais de 200 pessoas. Seu objetivo é capacitar e ajudar pequenos negócios a alcançar sucesso nessa concorrência feroz. Uma plataforma simples, mas poderosa, eles também ajudam startups a economizar com seus serviços de automação de fluxo de trabalho, permitindo que criem um impacto maior com menos esforços, adicionando velocidade, consistência e visibilidade.

Sobre a Appy Pie

Appy Pie, marca comercial da Appy Pie LLC, é líder inigualável para criar aplicativos móveis que possibilita qualquer pessoa transformar ideias em realidade, sem qualquer conhecimento técnico. Basta arrastar e soltar os recursos e criar um app para Android/iOS. Você pode instalar o aplicativo e editar em tempo real. Também, pode utilizar a versão web PWA do seu aplicativo.

