Chatsworth Securities LLC conclui a venda da Pi Cash Système para a Givex

GENEBRA, 4 de março de 2021 /PRNewswire/-- A Chatsworth Securities LLC, uma empresa de bancos de investimento boutique, assessorou com sucesso a aquisição da Pi Cash Système pela Givex, uma provedora suíça líder de sistemas de ponto de venda, trocadores automáticos de moedas e terminais de carregamento de crachás. A aquisição ajudará a Givex a expandir sua presença europeia, apoiando ainda mais os clientes regionais da empresa, ao mesmo tempo em que fortalece sua presença na França, Alemanha, Espanha e Itália. Como parte desta aquisição, a Pi Cash Système será renomeada Givex Europe e continuará atendendo à sua base de 2.000 clientes e, ao mesmo tempo, apoiando as instalações da Givex na região.

A transação foi concebida e liderada por Marcus Magarian, diretor geral da Chatsworth. O Sr. Magarian, que possui credenciais de tecnologia substanciais e 15 anos de experiência em consultoria de transações de fusões e aquisições, é fluente em inglês, francês e português. O Sr. Magarian afirmou: "As empresas responderam à pandemia ao investir em novas tecnologias que facilitam a realização de negócios e o pagamento on-line. As transações de varejo digital aumentaram no ano passado, principalmente com pagamentos sem contato, que cresceram mais de 150% desde essa época do ano passado.

Em geral, vimos muitas mudanças no comportamento do cliente em termos do que ele está comprando e de como ele está comprando." O Sr. Magarian afirmou que, a partir de uma prospectiva de FinTech, "A Chatsworth gosta do espaço de pagamentos digitais, e estamos esperando uma consolidação de mercado adicional nos próximos anos. Além disso, estamos vendo mais novas tendências que ajudam a modernizar este espaço, como uma demanda cada vez maior por ponto de venda móvel e usando dados de pagamentos para obter melhores insights dos clientes por meio de análises."

­Sobre a Chatsworth Securities LLC

A Chatsworth Securities LLC é uma empresa de bancos de investimento que oferece soluções financeiras para empresas e empreendedores desde 1996. As principais áreas de nosso negócio são serviços de consultoria, consultoria financeira interina, fusões e aquisições de capital privado para empresas e fundos. A Chatsworth atuou como consultora em transações de fusões e aquisições nacionais e internacionais, arrecadou capital para grandes e pequenas empresas, participou como subscritora de várias centenas de ofertas públicas e arrecadou quase US$ 4 bilhões para gestores de dinheiro tradicionais e alternativos e seus fundos. Nossos profissionais têm experiência substancial e bem-sucedida na assistência a empresas nacionais e internacionais, gerentes de ativos e empresas empreendedoras.

