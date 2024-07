CHC strampelt mit der taiwanesischen Fahrradindustrie auf der Eurobike in Richtung Nachhaltigkeit

Als führende Non-Profit-Organisation setzt das Cycling and Health Tech Industry R&D Center auf den Radsport, arbeitet mit taiwanesischen Partnern zusammen und sucht nach globalen Kooperationsmöglichkeiten.

FRANKFURT, Deutschland, 5. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Das Cycling and Health Tech Industry R&D Center (CHC) mit Sitz in Taichung, Taiwan, hat auf der Eurobike ausgestellt, der führenden internationalen Fahrradmesse, die vom 3. bis 7. Juli 2024 in Deutschland stattfand. Der CHC hat die Nachhaltigkeit des Fahrrads gefördert und wird dabei von der Industrial Development Administration (IDA) des taiwanesischen Wirtschaftsministeriums unterstützt. Er setzt sich aktiv für die Ökologisierung der Fahrradindustrie ein.

The CHC welcomed the visit of Lithuanian Deputy Minister of Transport and Communications Agnė Vaiciukevičiūtė and Taiwan's Changhua County Magistrate Hui-Mei Wang at Eurobike 2024 in Frankfurt.

Auf der größten Fahrrad- und Ökomobilitätsveranstaltung wirbt CHC nicht nur für seine Serviceleistungen und Produkte, sondern tauscht sich auch aktiv mit Partnern aus, die den gleichen Weg in Richtung Nachhaltigkeit einschlagen, und hofft auf eine starke Beziehung und harte Arbeit, um Fahrräder zu grünen Produkten zu machen.

Umweltschutz ist ein ernstes Thema, das die Länder der Welt unbedingt angehen müssen. Die CHC, Taiwans Regierung und die taiwanesische Fahrradindustrie sind sich des Problems bewusst und ergreifen gemeinsam Maßnahmen. Deshalb wurde 2022 die Bicycling Alliance for Sustainability (BAS) gegründet. Mit seinen nationalen Netto-Null-Zielen bis 2050 hat das BAS eine Initiative zur Vervollständigung des Treibhausgasinventars innerhalb von zwei Jahren, zur Erreichung einer jährlichen Verringerung der Kohlenstoffemissionen um 3 % und zur Erreichung einer Verringerung um 25 % pro Fahrzeug bis 2030 festgelegt.

In Zusammenarbeit mit dem CHC, dem BAS und der Taiwan Bicycle Association (TBA) haben sie sich auf die Förderung grüner Initiativen, die Integration der Fahrradlieferkette zur Verringerung der Kohlendioxidemissionen, die Arbeit an grünen Designinnovationen und nachhaltige Herstellungspraktiken konzentriert. Darüber hinaus bietet CHC Dienstleistungen an, um kleine und mittlere Unternehmen bei der Umstellung auf eine nachhaltige Entwicklung zu unterstützen, darunter Grundkurse zum Thema "Netto-Null-Kohlenstoff" und damit zusammenhängende Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Kohlenstoffreduzierung.

Ihre Bemühungen haben zu positiven Ergebnissen bei der Förderung von Netto-Null-Emissionen geführt, einschließlich Recycling-Forschung, Produktforschung, Produktionsforschung und so weiter. Darüber hinaus beteiligen sich fast doppelt so viele Unternehmen an dem Abschnitt über die Messung von Treibhausgasen und die Überprüfung des CO2-Fußabdrucks (CFV). Die zunehmenden Anstrengungen spiegeln sich in einem Rückgang der Ergebnisse zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen um 5,6 % im Jahr 2023 wider.

Neben dem Streben nach Nachhaltigkeit hat sich CHC auch der Verwirklichung des Fahrradtraums von Menschen mit Behinderungen verschrieben. Die Premiere des E-Handcycle 2.0 im Jahr 2023 ist eine innovative Neuentwicklung, die es Menschen mit Behinderungen ermöglicht, durch Drehen des Lenkers und Nutzung der Hände das Radfahren zu erleben. Die neue Generation des E-Handbikes enthält neue Funktionen und IoT-Technologie, die das Fahren sicherer und einfacher zu steuern machen und so ein besseres Fahrgefühl vermitteln.

Angesichts der Ziele und Träume, die sich für behinderte Menschen mit dem grünen Fahrrad erfüllen, ist es ermutigend zu sehen, dass die Fahrradindustrie Maßnahmen für die Nachhaltigkeit des Fahrrads ergreift und ein fahrradfreundliches Umfeld schafft. Auf der Eurobike gibt es immer mehr Organisationen und Unternehmen, die grüne Initiativen fördern und dafür sorgen, dass das Fahrrad zu einem wirklich grünen Produkt wird und unseren Planeten grüner macht.

Informationen über CHC

Das Cycling & Health Tech Industry R&D Center (CHC) wurde vom Wirtschaftsministerium und der taiwanesischen Fahrradindustrie gegründet und ist führend in der Entwicklung innovativer Fahrradtechnologien, die das Radfahren für alle, auch für Menschen mit Behinderungen, verbessern sollen. https://en.tbnet.org.tw/

