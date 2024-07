Le CHC pédale vers la durabilité avec l'industrie taïwanaise de la bicyclette à l'Eurobike

En tant qu'organisation à but non lucratif de premier plan, le centre de R&D de l'industrie du cyclisme et des technologies de la santé se met au vert en collaborant avec des partenaires taïwanais et en recherchant des possibilités de coopération à l'échelle mondiale.

FRANKFURT, Allemagne, 5 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le centre de R&D de l'industrie des technologies du cyclisme et de la santé (CHC), basé à Taichung, à Taïwan, a exposé à Eurobike, le principal salon international du cyclisme, qui s'est déroulé du 3 au 7 juillet 2024 en Allemagne. Le CHC promeut la durabilité du cyclisme, avec le soutien total de l'administration du développement industriel (IDA) du ministère des affaires économiques de Taïwan, et s'emploie à faire passer l'industrie du cyclisme au vert.

The CHC welcomed the visit of Lithuanian Deputy Minister of Transport and Communications Agnė Vaiciukevičiūtė and Taiwan's Changhua County Magistrate Hui-Mei Wang at Eurobike 2024 in Frankfurt.

Lors du plus grand événement consacré au vélo et à l'éco-mobilité, le CHC ne se contente pas de promouvoir ses capacités de service et ses produits, il communique aussi activement avec des partenaires qui vont dans le même sens que lui en matière de durabilité, et espère établir une relation solide et travailler dur pour faire du vélo un produit vert.

La protection de l'environnement est une question sérieuse et incontournable pour les pays du monde entier. Le CHC, le gouvernement taïwanais et l'industrie du vélo sont conscients du problème et agissent de concert. La Bicycling Alliance for Sustainability (BAS) a donc été créée en 2022. Dans le cadre de ses objectifs nationaux de zéro émission nette d'ici 2050, la BAS a pris l'initiative d'achever l'inventaire des gaz à effet de serre dans un délai de deux ans, de réduire les émissions de carbone de 3 % par an et d'atteindre une réduction de 25 % par véhicule d'ici 2030.

En collaboration avec la CHC, la BAS et la Taiwan Bicycle Association (TBA), ils se sont concentrés sur la promotion d'initiatives vertes, l'intégration de la chaîne d'approvisionnement en bicyclettes pour réduire les émissions de carbone, les innovations en matière de conception écologique et les pratiques de fabrication durables. En outre, le CHC fournit des services pour aider les petites et moyennes entreprises à promouvoir la transformation vers le développement durable, y compris des cours de base sur le carbone zéro net et l'éducation et la formation en matière de réduction du carbone.

Leurs efforts ont abouti à des résultats positifs en matière de promotion des émissions nettes de carbone, y compris la recherche sur le recyclage, la recherche sur les produits, la recherche sur la fabrication, etc. En outre, la section sur la mesure des gaz à effet de serre (GES) et la vérification de l'empreinte carbone (CFV) compte près de deux fois plus d'entreprises participantes. Les efforts croissants se sont traduits par une diminution de 5,6 % des résultats en matière de réduction des émissions de carbone en 2023.

Tout en pédalant vers la durabilité, CHC s'est également consacré à la réalisation du rêve cycliste des personnes handicapées. Le lancement de l'E-handcycle 2.0 en 2023 est un réaménagement innovant permettant aux personnes handicapées de faire du vélo en tournant le guidon et en utilisant leurs mains pour expérimenter la conduite. La nouvelle génération de E-handcycle contient de nouvelles fonctionnalités et IoT Tech pour rendre la conduite plus sûre et plus facile à contrôler, offrant une meilleure expérience de conduite.

Les objectifs et les rêves des personnes handicapées en matière de cyclisme vert se réalisant, il est encourageant de voir l'industrie du vélo prendre des mesures en faveur de la durabilité du cyclisme et créer un environnement favorable au cyclisme. De plus en plus d'organisations et d'entreprises promeuvent des initiatives vertes à l'Eurobike, afin que le vélo devienne un produit véritablement vert et que notre planète devienne plus verte.

À propos du CHC

Fondé par le ministère des affaires économiques et l'industrie du cyclisme de Taïwan, le centre de R&D de l'industrie du cyclisme et des technologies de la santé (CHC) est à l'avant-garde du développement de technologies cyclistes innovantes, destinées à améliorer l'expérience du cyclisme pour tous, y compris les personnes handicapées. https://en.tbnet.org.tw/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2454755/CHC_press_release_photo_at_Eurobike_2024.jpg