Checkout.com triplica su valoración a USD 15 mil millones con una recaudación de fondos de serie C de USD 450 millones, lo que agiliza la expansión global

NUEVA YORK, 12 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Checkout.com, el principal proveedor de soluciones Connected Payments™, anunció hoy que cerró una ronda de recaudación de fondos serie C de USD 450 millones. Esto permite que la empresa obtenga una valoración posinversión de USD 15 mil millones, lo que la convierte en la cuarta empresa fintech más importante del mundo y la empresa respaldada con capital de riesgo más valiosa de la región de EMEA[1], a la vez que sigue expandiéndose en todo el mundo.

Los fondos serie C estaban dirigidos por Tiger Global Management, LLC, un inversionista tecnológico con sede en Nueva York que se asocia con emprendedores dinámicos que operan empresas en crecimiento líderes en el mercado, como Facebook, LinkedIn, Spotify, ByteDance y JD.com. Greenoaks Capital también se unió a la ronda de recaudación junto con la participación de los inversionistas existentes Insight Partners, DST Global, Coatue Management, Blossom Capital, Endeavor Catalyst y el fondo soberano de Singapur GIC.

Guillaume Pousaz, director ejecutivo y fundador de Checkout.com, expresó: "Los pagos afectan muchas actividades, desde el viaje de un cliente hasta la capacidad de una empresa para ingresar a nuevos mercados o lanzar nuevos productos. Esta última recaudación de fondos refleja nuestra posición líder en el mercado y la dimensión de nuestras ambiciones a medida que agilizamos nuestra misión de empoderar a los comerciantes para que fabriquen mejores productos, obtengan más ingresos y creen modelos comerciales innovadores al remodelar las interacciones con servicios financieros. Nuestros nuevos inversionistas aportan una vasta experiencia en pagos, tecnología y empresas en expansión, lo cual significa un conocimiento fundamental para la siguiente etapa de nuestro crecimiento, mientras seguimos desarrollando nuestra visión para el futuro de Connected Finance™".

Invertir en el futuro de los pagos

Un estudio de McKinsey & Company destaca la importancia de la oportunidad de los pagos, con un total de ingresos por pagos a nivel global que alcanzó un poco menos de USD 2 billones en 2019[2]. Mientras tanto, un reciente informe de Checkout.com, junto con Oxford Economics[3], reveló la dimensión del desafío que enfrentan muchos comerciantes, con USD 20,3 mil millones que se perdieron por falsos rechazos en los pagos solo en 2019, y más de USD 12,7 mil millones que pasaron desde los comerciantes de primera elección a sus competidores. Además, los clientes que abandonaron por completo su compra prevista en línea significaron más de USD 7,6 mil millones de pérdida en oportunidades para los comerciantes. Checkout.com aborda estos problemas al ofrecer a las empresas las herramientas más proactivas para impulsar el mejor desempeño de su clase y más control a través de funciones de datos avanzadas, herramientas de gestión de fraudes e informes integrales.

La recaudación de fondos surge cuando la economía global observa más allá de la pandemia de COVID-19. Si bien muchas organizaciones han confiado históricamente en sistemas de pago universales, la necesidad de impulsar un mejor rendimiento, aumentar la transparencia en los pagos y extraer información valiosa de los datos se está convirtiendo cada vez más en un diferenciador competitivo. La plataforma unificada basada en la nube de Checkout.com permite que los comerciantes administren pagos entrantes y desembolsos a escala, a la vez que logran un mejor desempeño y mejores tasas de aceptación a nivel global. Las empresas líderes en comercio electrónico como Farfetch, Mango, Victoria's Secret, L' Occitane y The Hut Group dependen de Checkout.com para obtener una plataforma rápida, confiable, adaptable y segura que brinde un acceso detallado a los datos y precios detrás de cada transacción.

Mientras que las utilidades de Checkout.com que surgen de las operaciones actuales se seguirán reinvirtiendo para impulsar un futuro crecimiento, los nuevos fondos se utilizarán para mejorar aún más su balance general e impulsar nuevas oportunidades innovadoras. Con un total de USD 830 millones recaudados en los últimos dos años, el efectivo disponible de Checkout.com representa uno de los balances generales más sólidos de todas las empresas fintech globales. Esto fortalece aún más la resiliencia de la empresa como entidad regulada en numerosos mercados y como socio financiero de sus comerciantes. También permite inversiones estratégicas y desarrollos de productos de manera constante, como la solución Checkout.com Payouts que experimentó un crecimiento exponencial durante el último año.

Checkout.com revela la sede de Norteamérica

Además del anuncio de financiación de serie C del día de hoy, Checkout.com anuncia la apertura de su oficina en la Ciudad de Nueva York. La empresa se lanzó por primera vez en los Estados Unidos en 2017 y opera en San Francisco. De manera conjunta, las oficinas ubicadas en ambas costas impulsarán la capacidad de la organización para satisfacer la creciente demanda de soluciones Connected Payments™ en los Estados Unidos, a la vez que Checkout.com aumenta su enfoque en brindar servicios de pagos nacionales, globales e internacionales a las empresas con sede en los Estados Unidos. La empresa también anuncia la apertura de una oficina en Denver. A nivel mundial, Checkout.com contratará a otras 700 personas en todas sus ubicaciones en 2021.

El enfoque transformador de pagos y desembolsos de Checkout.com le ha permitido obtener su reputación como el proveedor tecnológico más confiable detrás de muchas de las empresas fintech e innovadoras más valiosas, como Klarna, Revolut, Transferwise, Coinbase y eToro. Al contar con una plataforma que puede admitir tanto pagos como desembolsos globales de alto desempeño, Checkout.com se ha convertido en la columna vertebral de los mejores modelos comerciales progresivos del mundo, entre las principales empresas fintech, servicios de navegación y mercados.

Scott Shleifer, socio en Tiger Global Management, expresó: "Nos entusiasma asociarnos con Guillaume y Checkout.com mientras siguen creando una innovadora plataforma de servicios financieros y pagos globales en la que confían las principales empresas de Internet. Creemos que el cambio hacia el comercio digital aún se encuentra en las primeras etapas, y el enfoque de Checkout.com en el desarrollo de la mejor plataforma tecnológica de su clase le ha permitido posicionarse como líder en la industria en los próximos años".

En junio de 2020, Checkout.com anunció su serie B, que valorizó la empresa en USD 5,5 mil millones y fue dirigida por el fondo de tecnología Coatue Management. En 2020, también anunció las adquisiciones de ProcessOut y PinPayments, así como una inversión estratégica en Thunes.

Notas a los editores:

En relación con sus operaciones en Europa, Checkout.com publicó recientemente su desempeño financiero de 2019, que muestra una rentabilidad continua. Los ingresos totales aumentaron un 96 % durante el año, elevándose a USD 146,384 millones con respecto al ingreso de USD 74.826 millones obtenido en 2018. Puede encontrar todas las cuentas de las operaciones europeas de Checkout.com aquí. https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/08037323

Acerca de Checkout.com

Checkout.com empodera a las empresas para que se adapten, innoven y prosperen con las soluciones Connected Payments™ que merecen. La tecnología de la empresa hace que los pagos no presenten inconvenientes. Las soluciones flexibles, los datos detallados y los conocimientos instantáneos ayudan a las empresas globales a lanzar nuevos productos en nuevos mercados, y a crear experiencias excepcionales para los clientes. Proporcionan los pagos más rápidos y confiables en más de 150 monedas, con adquisición dentro del país, creación de informes y filtros contra el fraude de clase mundial a través de una sola API. Y pueden aceptar todas las principales tarjetas de crédito y débito internacionales, así como los métodos de pago alternativos y locales más populares. Checkout.com se lanzó en 2012 y ahora cuenta con un equipo de 1000 personas en 17 oficinas de todo el mundo, ofreciendo experiencia local donde se necesita. Obtenga más información en www.checkout.com.

Contacto de prensa de Checkout.com:

