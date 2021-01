Checkout.com triplica avaliação para US$ 15 bilhões com captação de recursos da Série C de US$ 450 milhões, acelerando a a expansão global

NOVA YORK, 12 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Checkout.com, a principal fornecedora de soluções de Connected Payments™, anunciou hoje que fechou uma rodada de arrecadação de fundos da série C de US$ 450 milhões. Assim, a empresa tem uma avaliação pós-dinheiro de US$ 15 bilhões de dólares, sendo a quarta maior fintech em todo o mundo e o mais valioso negócio apoiado em venture capital na EMEA[1], à medida que o a empresa continua a se expandir em todo o mundo.

A Série C foi liderada pela Tiger Global Management, LLC, um investidor em tecnologia com sede em Nova York que faz parcerias com empreendedores dinâmicos que operam empresas líderes de mercado, incluindo Facebook, LinkedIn, Spotify, ByteDance e JD.com. A Greenoaks Capital também se juntou à rodada juntamente com a participação dos investidores existentes Insight Partners, DST Global, Coatue Management, Blossom Capital, Endeavor Catalyst e o GIC, fundo soberano de Singapura.

Guillaume Pousaz, CEO e fundador da Checkout.com, declarou: "Os pagamentos afetam tudo desde a trajetória do cliente até a capacidade do negócio de entrar em novos mercados ou lançar novos produtos. Esta última forma de arrecadação reflete nossa posição de líder de mercado e o tamanho de nossas aspirações à medida que aceleramos em nossa missão de capacitar os comerciantes a construir produtos melhores, gerar mais receita e criar modelos inovadores de negócios reinventando interações com os serviços financeiros. Nossos novos investidores trazem uma riqueza de experiência em pagamentos, tecnologia e empresas de escalonamento – conhecimento crucial para a próxima etapa de nosso crescimento, à medida que continuamos a construir nossa visão para o futuro de Connected Finance™."

Investimento no futuro dos pagamentos

Uma pesquisa da McKinsey & Company destaca a dimensão das oportunidades no setor de pagamentos, com receita total de pagamentos globais chegando a pouco menos de US$ 2 trilhões em 2019[2]. Enquanto isso, um relatório recente da Checkout.com em parceria com a Oxford Economics[3] revelou a escala do desafio que muitos comerciantes enfrentam, com US$ 20,3 bilhões perdidos para falsas reduções em pagamentos em 2019 e mais de US$ 12,7 bilhões entregues de comerciantes de primeira escolha aos seus concorrentes. Além disso, os clientes que desistiram da compra on-line resultaram em mais de US$ 7,6 bilhões de oportunidades perdidas para comerciantes. A Checkout.com aborda esses problemas, oferecendo às empresas as ferramentas mais proativas para promover o melhor desempenho na categoria e mais controle por meio de recursos de dados avançados, ferramentas de gerenciamento de fraudes e relatórios abrangentes.

A arrecadação de fundos ocorre em um momento em que a economia global vai além da pandemia COVID-19. Embora muitas organizações tenham, historicamente, utilizado sistemas de pagamento únicos para todos, a necessidade de melhorar o desempenho, obter transparência nos pagamentos e extrair informações valiosas dos dados está se tornando cada vez mais um diferencial competitivo. A plataforma unificada baseada na nuvem da Checkout.com permite que os comerciantes gerenciem entradas e saídas conforme o necessário, enquanto obtêm melhor desempenho e melhores taxas de aceitação globalmente. As principais empresas de comércio eletrônico, como Farfetch, Mango, Victoria's Secret, L'Occitane e The Hut Group dependem da Checkout.com para ter uma plataforma rápida, confiável, adaptável e segura que oferece acesso granular aos dados e preços por trás de cada transação.

Embora os lucros da Checkout.com com as operações atuais continuem a ser reinvestidos para impulsionar o crescimento futuro, o novo financiamento será usado para aumentar ainda mais seu balanço e gerar novas oportunidades inovadoras. Com um total de US$ 830 milhões arrecadados nos últimos dois anos, o caixa disponível da Checkout.com representa um dos balanços mais fortes em todas as fintechs globais. Isso fortalece ainda mais a resiliência da empresa como uma entidade regulamentada em vários mercados e como parceira financeira de seus comerciantes. Também permite investimentos estratégicos contínuos e desenvolvimentos de produtos, como a solução de Payouts da Checkout.com, que atingiu um crescimento exponencial ao longo do ano passado.

A Checkout.com apresenta a sede da América do Norte

Além do anúncio de financiamento da Série C de hoje, a Checkout.com está anunciando a abertura de seu escritório em Nova York. A empresa chegou aos Estados Unidos em 2017 e tem operações em São Francisco. Juntos, os escritórios na costa leste e costa oeste impulsionarão a capacidade da empresa de atender à crescente demanda nos EUA por soluções de Connected Payments™, uma vez que a Checkout.com aumenta seu foco em atender negócios baseados nos EUA que utilizam pagamentos nacionais, globais e internacionais. A empresa também está anunciando um escritório em Denver. Globalmente, a Checkout.com contratará mais 700 pessoas em todas as suas unidades em 2021.

A abordagem transformadora do Checkout.com para pagamentos e retornos de investimentos acumulou sua reputação como o provedor de tecnologia mais confiável por trás de muitas das mais valiosas fintechs e negócios de ponta, incluindo Klarna, Revolut, Transferwise, Coinbase e eToro. Com uma plataforma que pode suportar pagamentos e retornos financeiros globais de melhor desempenho, a Checkout.com tornou-se a espinha dorsal dos modelos de negócios progressistas que estão vencendo o mundo, entre os principais fintechs, serviços de vapor e mercados.

Scott Shleifer, parceiro da Tiger Global Management, disse: "Estamos entusiasmados em fazer parceria com Guillaume e Checkout.com à medida que eles continuam a desenvolver uma plataforma inovadora de pagamentos globais e serviços financeiros confiáveis por empresas líderes da internet. Acreditamos que a mudança para o comércio digital ainda está nos estágios iniciais, e o foco da Checkout.com no desenvolvimento de uma plataforma de tecnologia de melhor qualidade deve posicioná-la como líder no setor pelos próximos anos."

Em junho de 2020, a Checkout.com anunciou a rodada de investimentos de série B que valorizou o negócio em US$ 5,5 bilhões e foi liderada pelo fundo em tecnologia Coatue Management. Em 2020, a empresa também anunciou as aquisições da ProcessOut e PinPayments, além de um investimento estratégico no Thunes.

Notas aos editores:

Para suas operações europeias, a Checkout.com lançou recentemente seu desempenho financeiro de 2019, o que mostra rentabilidade contínua. O total de receitas aumentou 96%, chegando a US$ 146.384 milhões, comparado a US$ 74.826 milhões em 2018. As demonstrações financeiras completas das operações europeias da Checkout.com podem ser encontradas aqui. https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/08037323

Sobre a Checkout.com

A Checkout.com ajuda as empresas a se adaptarem, inovarem e avançarem com os Connected Payments™ que elas merecem. A tecnologia da empresa simplifica os pagamentos. Soluções flexíveis, dados granulares e insights instantâneos ajudam as empresas globais a lançar novos produtos em novos mercados e a criar experiências excepcionais para o cliente. Oferecem os pagamentos mais rápidos e confiáveis em mais de 150 moedas, com bancos tomadores domésticos, filtros e relatórios de fraude de classe mundial, por meio de uma API. E podem aceitar todos os principais cartões de crédito e débito internacionais, bem como métodos populares de pagamento alternativos e locais. A Checkout.com foi lançada em 2012 e agora tem uma equipe de 1000 pessoas em 17 escritórios em todo o mundo, oferecendo experiência local onde é necessário. Saiba mais em www.checkout.com.

1. PitchBook, janeiro de 2021

2. Relatório Global de Pagamentos McKinsey 2020, McKinsey & Company, outubro de 2020

3. Black Boxes and Paradoxes: The Real Cost of Disconnected Payments, Checkout.com, julho de 2020

