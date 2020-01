Chefes de estado e de governo de mais de 35 países reúnem-se para Cúpula Internacional sobre Educação Equilibrada e Inclusiva em Djibuti

Delegações lideradas por chefes de estado e de governo participarão da grande cúpula internacional ao lado de representantes de alto nível de organizações intergovernamentais, da sociedade civil e do meio acadêmico.

Durante os três dias do evento, estas delegações:

Afirmarão e assinarão a Declaração Universal da Educação Equilibrada e Inclusiva (UDBIE, na sigla em inglês); e Afirmarão e assinarão a criação de plataformas e mecanismos de cooperação técnica e financeira para apoiar a implementação dos compromissos assumidos na UDBIE.

Esta assembleia de nações do Sul Global assume a liderança na reforma da educação, preparando sociedades e comunidades para enfrentar os desafios e oportunidades do desenvolvimento sustentável, e incorporando as aspirações compartilhadas por muitos na comunidade internacional. Convocado com o entendimento da urgência de novos modelos equitativos de desenvolvimento social e econômico a serem construídos por meio da educação, o III ForumBIE 2030 – Cúpula Internacional sobre Educação Equilibrada e Inclusiva – abraça novas ideias e assegura que novos caminhos possam ser encontrados.

A Declaração Universal segue o espírito dos acordos internacionais anteriores em matéria de educação. Ela combina essas ideias, conecta-as a conceitos inovadores e situa-as em uma estrutura holística, flexível e operacional assentada em quatro pilares fundamentais da educação equilibrada e inclusiva: intraculturalidade, transdisciplinaridade, dialeticismo e contextualidade.

A Education Relief Foundation (ERF) é uma organização não governamental e sem fins lucrativos sediada em Genebra que atua para desenvolver, promover e incorporar uma educação equilibrada e inclusiva por meio do desenvolvimento de políticas e da capacitação e do engajamento da sociedade civil, entre outras atividades.

O primeiro ForumBIE 2030 foi realizado na sede das Nações Unidas em Genebra (Suíça) em dezembro de 2017. Em novembro de 2018, o II FórumBIE 2030 na Cidade do México assistiu ao lançamento do Guia Global de Ética, Princípios, Políticas e Práticas da Educação Equilibrada e Inclusiva, e à assinatura inicial da Chamada Internacional para uma Educação Equilibrada e Inclusiva – o documento que convocou a preparação da Declaração Universal da Educação Equilibrada e Inclusiva.

Até hoje, a Chamada Internacional para uma Educação Equilibrada e Inclusiva já reuniu 41 assinaturas, representando 671 entidades governamentais, acadêmicas e da sociedade civil de 110 países.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1029418/ERF_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1081168/ERF_Djibouti_Signing.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1081173/ERF_and_UDBIE_flags.jpg

