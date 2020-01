Jefes de Estado y ministros asistirán a la Cumbre Internacional de Educación Equilibrada e Inclusiva

Delegaciones dirigidas por jefes de Estado y ministros del Gobierno participarán junto con representantes de alto nivel desde organizaciones intergubernamentales, sociedad civil y mundo académico en esta importante cumbre internacional.

Durante el evento de tres días, estas delegaciones:

Aprobarán y firmarán la Declaración Universidad de la Educación Equilibrada e Inclusiva (DUEEI); y Consensuarán y firmarán un acuerdo para construir plataformas y mecanismos de cooperación técnica y financiera, a fin de hacer realidad los compromisos proclamados en la DUEEI.

Esta asamblea de naciones del sur global, que asume el liderazgo para reformar la educación y preparar a las sociedades y comunidades para afrontar los retos y oportunidades del desarrollo sostenible, refleja las aspiraciones compartidas por muchos en la comunidad internacional. Convocado desde el conocimiento de la urgencia de que los nuevos modelos equitativos de desarrollo social y económico se construyan mediante la educación, el III ForumBIE 2030 – International Summit on Balanced and Inclusive Education – adopta nuevas ideas y asegura que sí pueden encontrarse nuevos caminos.

La Declaración Universal prolonga el espíritu de anteriores acuerdos internacionales sobre educación, pero los articula con nuevos conceptos y los sitúa dentro de una estructura operacional holística, flexible y concreta que se basa en cuatro pilares clave de educación equilibrada e inclusiva (EEI): Intraculturalismo, Transdisciplinaridad, Dialecticismo y Contextualidad .

La Education Relief Foundation (ERF) es una organización no lucrativa y no gubernamental con sede en Ginebra que desarrolla, promueve e integra una educación equilibrada e inclusiva mediante el desarrollo de políticas, construcción de capacidades e implicación de la sociedad civil, entre otras actividades.

El primer ForumBIE 2030 se celebró en las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, en diciembre de 2017. En noviembre de 2018, el II ForumBIE 2030 en la ciudad de México dio lanzamiento a la Guía global: Global Guide of Ethics, Principles, Policies, and Practices in Balanced and Inclusive Education. También se firmó durante esta cumbre una Llamada Internacional: International Call for Balanced and Inclusive Education – el documento que pedía la preparación de la Declaración Universal de Educación Equilibrada e Inclusiva.

Hasta la fecha, la International Call for Balanced and Inclusive Education ha reunido 41 firmas, representando a 671 entidades gubernamentales, académicas y de la sociedad civil de 110 países.

