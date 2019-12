Chengdu, en el suroeste de China, creará 11 subfondos industriales, con los que espera recaudar $1.000 millones

Una subsidiaria que participa en gestión de fondos industriales bajo Chengdu Jiaozi Financial Holding Group Co Ltd firmó acuerdos, respectivamente, con 11 instituciones de gestión de fondos, entre ellas Shanghai SIIC Fund Management Co Ltd, Shanghai Stone Capital Co Ltd, una subsidiaria de gestión de fondos de inversión en talentos bajo Shenzhen HTI Group Co Ltd, Shenzhen GTJA Investment Group Co Ltd, Founder H Fund Co Ltd y Chengdu Innovation Venture Capital Co Ltd.

Según los convenios, se establecerán 11 subfondos para industrias en desarrollo en el marco del fondo "5+5+1", con el objetivo de recaudar unos 8.000 millones de yuanes (1.100 millones de dólares de EEUU).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1055276/2019_Western_China_Capital_Innovation_Summit.jpg

FUENTE NATIONAL BUSINESS DAILY

SOURCE NATIONAL BUSINESS DAILY