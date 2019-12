Chengdu no sudeste da China criará 11 subfundos industriais prevendo angariar um bilhão de dólares

Uma subsidiária da Chengdu Jiaozi Financial Holding Group Co Ltd que se dedica à gestão de fundos industriais assinou acordos com 11 instituições de gestão de fundos, incluindo Shanghai SIIC Fund Management Co Ltd, Shanghai Stone Capital Co Ltd, uma subsidiária de gestão de fundos de investimento de talentos da Shenzhen HTI Group Co Ltd, Shenzhen GTJA Investment Group Co Ltd, Founder H Fund Co Ltd e Chengdu Innovation Venture Capital Co Ltd.

De acordo com os acordos, serão estabelecidos 11 subfundos para indústrias em desenvolvimento dentro do esquema "5+5+1", com o objetivo de angariar cerca de 8 bilhões de yuans (1,1 bilhão de dólares americanos).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1055276/2019_Western_China_Capital_Innovation_Summit.jpg

FONTE NATIONAL BUSINESS DAILY

SOURCE NATIONAL BUSINESS DAILY