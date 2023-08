Chengdu, la grande finale !

CHENGDU, Chine, 10 août 2023 /PRNewswire/ -- Un reportage de Xinhua : Le 8 août, alors que les représentants de la Fédération internationale du sport universitaire (FISU) et le maire de Chengdu remettaient le drapeau aux représentants de la prochaine ville hôte, Rhin-Ruhr, en Allemagne, des feux d'artifice ont éclaté au-dessus du lieu de la cérémonie de clôture, le parc musical en plein air de Chengdu, marquant ainsi officiellement la fin des 12 jours des Jeux de la FISU de Chengdu. Quelque 6 500 athlètes ont participé à la compétition, dont le thème résume bien celui de l'événement : « Chengdu réalise les rêves ».

The FISU flag handover ceremony is held A foreign athlete learns how to make a kite at the Interactive Experience Centre of the Chengdu FISU Games Village.

« Chengdu a été un tremplin pour mon rêve », a déclaré le gardien de but de l'équipe japonaise de water-polo, Ayumu Kinoshita, à sa sortie de l'arène. Participant pour la première fois à une compétition internationale, Ayumi Kinoshita et ses coéquipiers ne se sont pas retrouvés parmi les meilleurs, mais « chaque équipe a ses points forts. Les compétitions me permettent de voir les différences dans nos capacités et m'encouragent à poursuivre mon objectif. Je veux devenir entraîneur de water-polo et promouvoir ce sport à l'avenir », a-t-il expliqué.

Le travail acharné de l'athlète thaïlandaise de taekwondo Panipak Wongpattanakit a porté ses fruits à Chengdu puisqu'elle a remporté l'or dans la finale féminine des 49 kg. « J'ai réalisé mon rêve à Chengdu, qui était de remporter la médaille d'or, et je suis aux anges. Je remercie les organisateurs, car les infrastructures sont exceptionnelles », a-t-elle déclaré.

Chengdu, capitale de la province du Sichuan et ville de l'arrière-pays occidental de la Chine, a été propulsée sous les feux de la rampe en accueillant les Jeux universitaires mondiaux. Ses caractéristiques superbement « colorées », ses charmes chinois uniques et sa fougue du Bashu ont fasciné les citoyens de divers pays et régions du monde.

Lors des Jeux de la FISU de Chengdu, « manger une fondue chinoise après les épreuves » était un événement joyeux et populaire parmi les jeunes participants venus du monde entier. La Malaisienne Hui Ling Tammy tan n'a pas caché son amour pour le Sichuan : « J'adore la fondue chinoise, tout comme la passion des habitants de Chengdu. »

Véritable icône chinoise, le panda géant a un caractère doux, paisible mais courageux. Il incarne le tempérament harmonieux de l'ouverture et de l'inclusion, et allie la vigueur à la grâce d'une manière qui témoigne de la culture chinoise traditionnelle. « J'ai la chance d'avoir vu de mes propres yeux de vrais pandas géants. Ils sont vraiment adorables », s'est réjoui Pavel Schbjbal, un tireur sportif tchèque. Les pandas géants constituent la découverte la plus étonnante et la plus mémorable de sa visite à Chengdu, et il n'a même pas mentionné la médaille qu'il a remportée. Parmi les 11 itinéraires de visites culturelles urbaines « loisirs à Chengdu » conçus par le département des services urbains du comité exécutif des Jeux de la FISU à Chengdu, l'itinéraire proposant la visite de la base des pandas géants était presque toujours complet.

« Les athlètes de tous les pays (et régions) déploient des efforts considérables sur le terrain et favorisent les échanges en dehors. Les interactions entre les différentes cultures sont importantes, ces histoires qu'ils rapportent et transmettent à un plus grand nombre de personnes permettront à davantage de personnes dans le monde de mieux connaître Chengdu et de mieux comprendre la Chine. C'est la magie des Jeux de la FISU », a déclaré Leonz Eder, président par intérim de la FISU, lors d'une interview.

