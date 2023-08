Chengdu, um Grand Finale!

CHENGDU, China, 9 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Uma reportagem de Xinhua: em 8 de agosto, quando os representantes da Federação Internacional do Esporte Universitário (International University Sports Federation, FISU) e o prefeito de Chengdu entregaram a bandeira aos representantes da próxima cidade anfitriã, Rhine-Ruhr, Alemanha, fogos de artifício iluminaram o céu do local da cerimônia de encerramento, o Parque de Música ao Ar Livre de Chengdu, marcando oficialmente o fim dos Jogos Mundiais Universitários da FISU em Chengdu (Chengdu FISU Games), que duraram 12 dias. 6.500 atletas participaram da competição, bem resumida no tema do evento: "Chengdu torna os sonhos realidade".

A cerimônia de entrega da bandeira FISU é realizada (PRNewsfoto/Xinhua) Um atleta estrangeiro aprende a fazer pipa no Centro de Experiência Interativa da Vila de Jogos Chengdu FISU. (PRNewsfoto/Xinhua)

"Chengdu é o trampolim do meu sonho", disse o goleiro da equipe japonesa, Ayumu Kinoshita, ao sair da arena masculina de polo aquático. Participando pela primeira vez de uma competição internacional, Ayumu Kinoshita e seus companheiros de equipe não terminaram entre os melhores, mas o atleta afirmou que: "Todas as equipes têm seus pontos fortes. As competições me permitem enxergar as diferenças em nossas habilidades e me alimentam ainda mais para perseguir meu objetivo. Quero ser treinador de polo aquático e divulgar o esporte no futuro", explicou.

Para a atleta tailandesa de taekwondo Panipak Wongpattanakit, seu trabalho árduo valeu a pena em Chengdu, pois ela ganhou o ouro na final feminina até 49 kg. "Realizei meu sonho em Chengdu, que é ganhar a medalha de ouro, e estou em êxtase. Meus agradecimentos vão para os organizadores, porque a estrutura aqui é excepcional", disse ela.

Chengdu, a capital da província de Sichuan e uma cidade no interior ocidental da China, foi lançada em destaque para sediar os Jogos Mundiais Universitários (World University Games). Suas características maravilhosamente "coloridas", com encantos únicos chineses e vivacidade de Bashu, têm fascinado pessoas de vários países e regiões ao redor do mundo.

Durante os Jogos Mundiais Universitários da FISU em Chengdu, "o hotpot após a competição" é um evento alegre popular entre os jovens participantes vindos de todo o mundo. Hui Ling Tammy tan da Malásia não escondeu seu amor pela especialidade de Sichuan: "Eu amo hotpot, assim como amo a paixão do povo de Chengdu".

Como um super ícone da China, o panda gigante possui um caráter gentil, pacífico e corajoso, incorporando o temperamento harmonioso de abertura e inclusão, combinando vigor com graça de maneira indicativa da cultura tradicional chinesa. "Tenho muita sorte de ter visto os pandas gigantes reais com meus próprios olhos. Eles são absolutamente adoráveis", disse Pavel Schbjbal, um atirador esportivo tcheco. Os pandas gigantes constituem a parte mais incrível e memorável da visita dele a Chengdu, e ele nem sequer mencionou a medalha que ganhou. Entre as 11 rotas de experiência cultural urbana "lazer em Chengdu" projetadas pelo Departamento de Serviço de Trabalho Urbano (Urban Work Service Department) do Comitê Executivo dos Jogos Mundiais Universitários da FISU em Chengdu, a rota que oferece a experiência na base do panda gigante estava quase sempre cheia.

"Atletas de todos os países (e regiões) se esforçam arduamente no campo e promovem intercâmbios fora do campo. As interações entre diferentes culturas são importantes, essas histórias que eles levam consigo e compartilham com mais pessoas permitirão que um número crescente de pessoas ao redor do mundo conheça Chengdu melhor e entenda a China melhor. Essa é a magia dos Jogos Mundiais Universitários da FISU", disse Leonz Eder, presidente interino da FISU, em entrevista.

FONTE Xinhua

