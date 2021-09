Chengdu Motor Show assiste aux débuts de nouveaux modèles de GWM POER, avec des ventes de 200 000 unités depuis son lancement

La version ZHUFENG hérite de la force de pointe des pick-up tout-terrain GWM POER et est équipée d'un moteur 2.0T et d'une transmission 8AT pour renforcer encore ses capacités tout-terrain ; différents modes de conduite sont disponibles pour faciliter la conduite sur les routes en forme de bosse, d'inondation et de serpent, rendant ainsi hommage à l'esprit d'escalade avec des performances solides ; dans la structure de l'amortisseur, la suspension indépendante à double triangle à l'avant et la suspension multibras à l'arrière sont utilisées pour assurer performance et confort.

JICHE POER, partenaire des motards, dispose d'une grande boîte de chargement de 2480/1520/538mm, qui est équipée d'un châssis à échelle haute résistance et d'une suspension super portante pour supporter le chargement d'une moto de 2m à 2,4m de long, ce qui équivaut à une super capacité de chargement de 400kg. Parallèlement, le caisson, facile à utiliser, peut être traîné à l'aide d'un treuil télécommandé, de sorte qu'un utilisateur peut faire glisser la moto sur le caisson tout seul. Cela résout facilement les difficultés des motards lors de leurs sorties et favorise le développement de la culture de la moto.

En deux ans, GWM POER s'est emparé de parts de marché grâce à la force de ses produits et à sa configuration intelligente, avec des ventes mondiales de 200 000 unités. De janvier à août 2021, 77 356 GWM POER ont été vendus dans le monde, soit une hausse de 13,4 % par rapport à l'année précédente, devenant ainsi une « nouvelle catégorie » très prisée sur le marché mondial des pick-up.

Au Chili, GWM POER a continué à augmenter le volume des ventes de pick-up GWM. Après être devenu le champion des marques de pick-up chinoises en juin, il a atteint un nouveau sommet en juillet et a remporté la première place parmi les marques de pick-up internationales et nationales.

En Arabie Saoudite, GWM POER et GWM Wingle, en tant que pick-up haut et bas de gamme, ont efficacement favorisé le classement des pick-up GWM parmi les trois premiers dans les ventes de l'industrie locale pendant deux mois consécutifs, et ont dépassé certaines marques de pick-up japonaises. La part de marché a augmenté régulièrement à 11 %, se classant au premier rang des marques de pick-up chinoises.

Depuis son lancement en 2019, GWM POER a atteint plus de 50 pays et régions comme l'Australie, le Chili, l'Afrique du Sud, l'Irak, l'Égypte, la Jordanie et la Russie, et est récemment entré sur des marchés émergents comme le Pérou et l'Équateur. Son modèle de mondialisation s'est élargi.

Les nouveaux modèles GWM POER dévoilés cette fois-ci continueront d'entrer sur le marché mondial, poussant fortement les pickups GWM à se classer parmi les trois meilleures marques mondiales de pickup, et permettant constamment à GWM de réaliser des ventes annuelles mondiales de 4 millions d'unités d'ici 2025.

