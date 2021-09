Salão do Automóvel de Chengdu é testemunha da estreia dos novos modelos da GWM POER, com vendas de 200.000 unidades desde o seu lançamento

A versão ZHUFENG herda a força líder das caminhonetes off-road GWM POER e está equipada com um motor 2.0T e uma transmissão 8AT para reforçar ainda mais a sua capacidade off-road; dispõe de diferentes modos de direção para facilitar a direção em estradas com protuberâncias, inundadas de água e com forma de serpente, prestando tributo ao espírito da escalada com desempenho sólido; na estrutura do amortecedor, são utilizadas a suspensão dianteira independente do tipo quadrilátero e a suspensão traseira multilink para garantir o desempenho e o conforto.

A JICHE POER, parceira dos motociclistas, conta com uma grande caixa de carga de 2480/1520/538mm, que é equipada com um chassi de escada de alta resistência e uma suspensão de supercarga para suportar a carga de uma motocicleta de 2m a 2,4m de comprimento, o que equivale a uma capacidade de supercarga de até 400kg. Ao mesmo tempo, a caixa de fácil operação pode ser arrastada com um guincho de controle remoto, para que um usuário possa deslizar a motocicleta sobre a caixa sem ajuda. Isso resolve facilmente as dificuldades dos motociclistas ao sair e promove o desenvolvimento da cultura da motocicleta.

Ao longo de dois anos, a GWM POER assumiu a cota de participação de mercado graças à solidez do produto e à configuração inteligente, alcançando globais de 200.000 unidades. No período de janeiro a agosto de 2021, foram vendidas 77.356 unidades da GWM POER em todo o mundo, com um aumento de 13,4% em relação ao ano anterior, tornando-se uma "nova categoria" de vendas no mercado mundial de caminhonetes.

No Chile, a GWM POER continuou aumentando o volume de vendas das caminhonetes da GWM. Depois de se tornar a campeã entre as marcas de caminhonetes chinesas em junho, alcançou um novo recorde em julho e obteve o primeiro lugar entre as marcas de caminhonetes internacionais e nacionais.

Na Arábia Saudita, a GWM POER e a GWM Wingle, como caminhonetes de gama alta e baixa, promoveram eficazmente a classificação das caminhonetes da GWM entre as três primeiras em vendas do setor local durante dois meses consecutivos, e superar algumas marcas de caminhonetes japonesas. A participação de mercado aumentou continuamente para 11%, ocupando o primeiro lugar entre as marcas de caminhonetes chinesas.

Desde o seu lançamento em 2019, a GWM POER chegou a mais de 50 países e regiões como Austrália, Chile, África do Sul, Iraque, Egito, Jordânia e Rússia, e recentemente entrou em mercados emergentes como Peru e Equador. Seu padrão de globalização tem se expandindo.

Os novos modelos da GWM POER apresentados desta vez continuarão a entrar no mercado global, impulsionando fortemente as caminhonetes da GWM para que sejam classificadas entre as três principais marcas de caminhonetes a nível mundial, e potencializando constantemente a GWM para obter vendas anuais globais de 4 milhões de unidades até 2025.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1627950/GWM.jpg

FONTE GWM

SOURCE GWM