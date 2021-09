Chiara Ferragni, nouvelle ambassadrice internationale de Hublot et nouveau visage de la campagne mondiale

« Tout ce que je fais au quotidien, je le fais dans une idée de partage. Ce que j'aime, ceux que j'aime, ce que je vis, mon quotidien, mes enfants, mon travail, je le fais avec le cœur, pour inspirer les autres, à croire en eux et en leurs rêves. Depuis 2009, j'ai trouvé mon ikigai, j'ai allié ma passion et mon talent pour répondre à un besoin et aujourd'hui c'est devenu un métier. En ouvrant la porte à qui je suis et ce que je vis, je souhaite aussi inspirer les femmes d'aujourd'hui à ne pas choisir entre leur rôle de femme, de maman ou d'entrepreneuse, tous ces rôles me rendent complètes, comme tous ces rôles les rendent complètes. Dans tout ce que je fais, c'est le beau qui m'anime, celui qui vient de l'intérieur, comme celui qu'on voit à l'extérieur. Cela s'exprime dans mes collaborations, mes prises de parole, mes soutiens à des associations, et dans mon quotidien. Pourquoi Hublot ? Parce qu'Hublot ne ressemble à aucune autre marque horlogère, elle trace son chemin, de manière distinctive, avec détermination, elle poursuit ses rêves d'innovation, tout en respectant les traditions, elle cherche le beau à l'intérieur comme à l'extérieur en accueillant bien plus que la performance d'un athlète ou le succès d'une personne dans sa famille, elle accueille ce qui fait sa performance, ses succès, c'est-à-dire sa capacité à inscrire des premières, à être différente et unique. Ce sont des messages et des valeurs qui me parlent et c'est pourquoi aujourd'hui, je rejoins cette famille-là. C'est une fusion de passion et de volonté qui ont façonné qui je suis, dans tous mes rôles et qui ont construit la femme d'affaires que je suis devenue, une fusion qui a aussi construit ce que Hublot est devenue. »

– Chiara Ferragni

Ambassadrice Hublot

« Qui ne connaît pas Chiara Ferragni ? Son destin hors norme, n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une femme visionnaire et déterminée, qui a su, à l'instinct, grandir et évoluer avec son temps. En racontant, partageant, qui elle est et ce qu'elle aime, elle a réalisé son rêve, inspirant hommes et femmes de sa génération à croire que tout est possible. Authentique et spontanée, elle a fait de sa personnalité joyeuse, positive et généreuse, sa marque de fabrique.Visionnaire, pionnère, elle a su évoluer avec son temps en s'appropriant les plateformes digitales et en faisant de sa passion, un véritable business. Elle a fait de sa passion, un métier et d'un talent naturel, un succès, qui semblent à portée de tout un chacun. Inspirant, son parcours, démontre que tout est possible, il fait rêver tout en étant bien réel. Et qui n'a pas envie de vivre et réaliser ses rêves comme Chiara Ferragni ? Chez Hublot, nous aimons les femmes et les hommes inspirants, qui croient en leurs rêves et mettent tout en œuvre pour les réaliser, qui affirment leur personnalité distinctive, jouent un rôle de précurseur, qui n'ont pas peur des qu'en dira-t-on, qui tracent leur chemin avec authenticité et passion. Voilà pourquoi Chiara a toute sa place dans notre famille. »

– Ricardo Guadalupe

HUBLOT CEO

Faut-il encore présenter Chiara Ferragni ?

Oui peut-être pour souligner ce qui fait la nature même de cette femme d'influence qu'on qualifie d'influenceuse, un terme bien trop petit pour tout raconter d'elle. Femme d'affaires, entrepreneuse, influenceuse, femme et maman de deux enfants, elle incarne cette positive attitude qui inspire le monde. Douze ans après le lancement de theblondesalad.com, Chiara Ferragni a construit une success story. À ses débuts, Instagram n'existe pas et le blogging débute. D'un passe-temps à un business, il ne faut que quelques mois à Chiara pour attirer l'attention des médias et du milieu de la mode et inscrire son noms aux côtés des plus grandes marques de luxe.

Première. Unique. Différente. Tout comme Hublot ! Toute seule, elle s'est créée un métier, a suivi son instinct, affirmant ses choix, ceux aussi de partager et dévoiler sa vie. Nommée à plusieurs reprises par Forbes, son parcours a même inspiré une étude conduite par la prestigieuse université d'Harvard pour décoder son succès.

En adéquation avec son temps, Chiara laisse son empreinte sur le monde. Avec détermination, elle croit en ses rêves. Rêveuse, certes, mais bien ancrée dans la terre et dans ses racines, Chiara Ferragni puise sa force de la stabilité de sa famille, ses parents et ses deux sœurs, une force qu'elle a fait grandir à travers sa propre famille celle qu'elle a construite avec Fedez.

Alors, talent inné, intuition, ou destinée ? Et s'il y avait un peu des trois à la fois ? En tout cas, c'est sûr, elle écrit des premières, elle affirme son unicité, et sa différence tout en gardant cet état d'esprit de « girl next door » très inclusive…

Son histoire raconte celle d'une entrepreneuse qui incarne la révolution digitale et l'avènement des réseaux sociaux. Chiara est une pionnière, elle enchaîne les premières. Avec son blog de mode, lancé il y a 12 ans déjà, elle a été immédiatement considérée comme la blogueuse la plus influente et la plus connue au monde, elle crée sa propre marque de chaussures puis de vêtements en 2015 – Chiara Ferragni Brand, elle est la première aussi à avoir inscrit son nom comme influenceuse la plus puissante du monde. D'ailleurs, les superlatifs pour décrire son parcours ne manquent pas et ne lui font pas peur. Son monde réel comme son univers digital est fait de partage, de joie, de valeurs et d'optimisme. Elle est unique, c'est certain ! Son unicité, elle en est fière, elle qui a fait de son nom une marque, une marque de fabrique, un style et une inspiration. A travers ses plateformes digitales et sa visibilité, elle sert aussi les causes qui lui tiennent à cœur. Sa différence c'est finalement d'avoir su faire de sa passion, de son quotidien et de sa vie, une véritable success story. Sa différence c'est aussi sa ressemblance à une génération de femmes qui vit avec son temps, fusionnant plusieurs rôles, sans qu'il y ait de filtres entre les différentes parties de sa vie. Avec une communauté instagram de 24,7 millions d'abonnés, elle partage son quotidien, sa vie, de femme, de maman et d'entrepreneuse sans fard, sans détour. Chiara est une figure d'inspiration.

Chiara et Hublot, à l'origine de l'histoire

On se souvient des photos de Chiara Ferragni portant la Big Bang Millenial Pink. Une montre au message inclusif et unisexe, éditée à 200 exemplaires dans une nuance choisie par Lapo Elkann pour un modèle imaginé en collaboration avec Garage Italia. Depuis ce projet, Chiara et Hublot ont simplement compris que leurs univers partageaient de nombreuses similitudes.

Alors tenez-vous prêt.e.s, car ce que Chiara & Hublot vous préparent risque bien de marquer les esprits une nouvelle fois…First, Unique, Different !

