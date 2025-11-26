CHIGEE dévoile ses plus grandes promotions de l'année pour le Black Friday : jusqu'à 25 % de réduction, une extension de garantie gratuite et des cartes-cadeaux

SHENZHEN, Chine, 26 novembre 2025 /PRNewswire/ -- CHIGEE, fabricant pionnier de systèmes de navigation pour motos et de solutions de conduite intelligentes, a annoncé aujourd'hui ses très attendues promotions du Black Friday, offrant aux motards des économies exceptionnelles sur ses appareils phares des séries AIO-5 et AIO-6, ainsi que sur une gamme complète d'accessoires, avec les remises les plus importantes de 2025, combinées à une extension de garantie exclusive et à des récompenses sous forme de cartes-cadeaux.

CHIGEE 2025 Black Friday Sale: Year's Biggest Savings on CHIGEE Navigation

Du 25 novembre au 8 décembre 2025, cette opération représente la plus grande opportunité d'économies de l'année pour les usagers qui souhaitent mettre à jour leur technologie de navigation.

Les meilleures offres de l'année :

Série AIO-6 : 15 % DE RÉDUCTION

15 % DE RÉDUCTION Série AIO-5 : 25 % DE RÉDUCTION

25 % DE RÉDUCTION Tous les accessoires : 15 % DE RÉDUCTION

Extension de garantie GRATUITE de 12 mois

Tout achat d'écran CHIGEE pendant les promotions du Black Friday inclut une extension de garantie supplémentaire de 12 mois sans frais, ce qui porte la protection totale à 24 mois. L'extension de garantie est automatiquement ajoutée à tous les appareils remplissant les conditions requises.

Cartes-cadeaux électroniques offertes

Recevez jusqu'à 35 $ en cartes-cadeaux électroniques avec des achats admissibles à utiliser lors de votre prochaine commande.

Produits phares :

Série AIO-6 : la dernière génération est dotée d'une puissance de traitement accrue, d'une technologie d'affichage améliorée et d'une connectivité avancée pour une navigation fluide et des mises à jour en temps réel. Bénéficiez de 15 % de réduction.

Série AIO-5 : la plateforme éprouvée est reconnue dans le monde entier pour sa fiabilité et son interface intuitive. Proposée avec une réduction de 25 %, il s'agit de la remise la plus élevée appliquée sur ce système populaire.

Accessoires : complétez votre équipement avec la gamme CHIGEE de solutions de montage, d'étuis de protection et de composants haut de gamme, tous bénéficiant d'une réduction de 15 %.

Détails des promotions :

Période : du 25 novembre au 8 décembre 2025

du 25 novembre au 8 décembre 2025 Réductions : jusqu'à 25 % de réduction

jusqu'à 25 % de réduction Bonus gratuit : extension de garantie supplémentaire de 12 mois sur tous les écrans

extension de garantie supplémentaire de 12 mois sur tous les écrans Récompenses : jusqu'à 35 $ de cartes-cadeaux électroniques en fonction du montant de l'achat

jusqu'à 35 $ de cartes-cadeaux électroniques en fonction du montant de l'achat Disponibilité : sur le site officiel de CHIGEE chigee.com

À propos de CHIGEE

CHIGEE est un innovateur de premier plan dans le domaine de l'électronique moto, spécialisé dans les systèmes de navigation avancés, les caméras de tableau de bord et les solutions de conduite intelligente. En privilégiant l'amélioration de la sécurité et l'expérience des motards, CHIGEE associe une technologie de pointe à un design pensé pour l'utilisateur afin de soutenir les motards partout dans le monde.

Pour plus d'informations, consultez le site chigee.com ou suivez-nous sur @Chigee Global.

Relations avec les médias : [email protected]

Promotions du Black Friday : https://www.chigee.com/pages/sale

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2830740/CHIGEE_Unveils_Biggest_Black_Friday_Sale_of_the_Year_Up_to_25__Off___Free_Extended_Warranty___Gift_C.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2601473/CHIGEE_Logo.jpg