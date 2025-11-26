CHIGEE präsentiert den größten Black Friday Sale des Jahres: Bis zu 25 % Rabatt + kostenlose Garantieverlängerung + Geschenkkarten

SHENZHEN, China, 26. November 2025 /PRNewswire/ -- CHIGEE, ein führender Hersteller von fortschrittlichen Motorrad-Navigationssystemen und intelligenten Fahrlösungen, hat heute seine mit Spannung erwartete Black Friday-Aktion angekündigt, bei der Motorradfahrern außergewöhnliche Preisvorteile auf die Flaggschiff-Geräte der Serien AIO-5 und AIO-6 sowie auf das gesamte Zubehörsortiment geboten werden – mit den höchsten Rabatten des Jahres 2025, kombiniert mit einer exklusiven Garantieverlängerung und Geschenkkartenprämien.

CHIGEE 2025 Black Friday Sale: Year's Biggest Savings on CHIGEE Navigation

Diese Aktion findet vom 25. November bis zum 8. Dezember 2025 statt und stellt die größte Sparmöglichkeit des Jahres für Fahrer dar, die ihre Navigationstechnologie aufrüsten möchten.

Die größten Rabatte des Jahres:

AIO-6-Serie: 15 % RABATT

15 % RABATT AIO-5-Serie: 25 % RABATT

25 % RABATT Alle Zubehörteile: 15 % RABATT

KOSTENFREIE 12-monatige Garantieverlängerung

Jeder Kauf eines CHIGEE-Displays während des Black Friday-Verkaufs beinhaltet eine zusätzliche Garantie von 12 Monaten ohne Aufpreis, wodurch sich der Gesamtschutz auf 24 Monate erhöht. Die verlängerte Garantie wird automatisch zu allen qualifizierten Geräten hinzugefügt.

eGift-Karten-Bonus

Erhalten Sie bis zu 35 USD in Form von E-Geschenkkarten bei qualifizierten Einkäufen, die Sie bei Ihrer nächsten Bestellung einlösen können.

Ausgewählte Produkte:

AIO-6 Serie: Die neueste Generation mit erhöhter Rechenleistung, verbesserter Display-Technologie und fortschrittlicher Konnektivität für nahtlose Navigation und Echtzeit-Updates. Jetzt 15 % Rabatt.

AIO-5 Serie: Die bewährte Plattform, die weltweit für ihre Zuverlässigkeit und intuitive Benutzeroberfläche geschätzt wird. Mit 25 % Rabatt handelt es sich hierbei um den größten Preisnachlass, der jemals für dieses beliebte System angeboten wurde.

Zubehör: Vervollständigen Sie Ihre Fahrradausrüstung mit dem Sortiment an hochwertigen Befestigungslösungen, Schutzhüllen und Komponenten von CHIGEE – alles mit 15 % Rabatt.

Details zur Aktion:

Zeitraum: 25. November bis 8. Dezember 2025

25. November bis 8. Dezember 2025 Rabatte: Bis zu 25 % Rabatt

Bis zu 25 % Rabatt Kostenfreier Bonus: 12 Monate erweiterte Garantie auf alle Displays

12 Monate erweiterte Garantie auf alle Displays Belohnungen: Bis zu 35 USD eGift-Karte, abhängig vom Kaufbetrag

Bis zu 35 USD eGift-Karte, abhängig vom Kaufbetrag Verfügbarkeit: Über die offizielle CHIGEE-Website chigee.com

Informationen zu CHIGEE

CHIGEE ist ein führender Innovator im Bereich Motorradelektronik und hat sich auf fortschrittliche Navigationssysteme, Dashcams und intelligente Fahrlösungen spezialisiert. Mit dem Fokus auf die Verbesserung der Sicherheit und des Fahrerlebnisses kombiniert CHIGEE modernste Technologie mit benutzerorientiertem Design, um Motorradfahrer weltweit zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter chigee.com oder folgen Sie uns auf @Chigee Global.

Medienkontakt: [email protected]

Black Friday Sale: https://www.chigee.com/pages/sale

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830740/CHIGEE_Unveils_Biggest_Black_Friday_Sale_of_the_Year_Up_to_25__Off___Free_Extended_Warranty___Gift_C.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2601473/CHIGEE_Logo.jpg