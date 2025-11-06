Children's Health℠ presenta planes para la ubicación de RedBird en el sur del condado de Dallas

Espacio dedicado dentro de The Shops en RedBird para ampliar el acceso a la atención pediátrica de alta calidad

DALLAS, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Children's Health, el sistema de atención médica pediátrica líder en el norte de Texas, anunció hoy planes para su ubicación en RedBird. Desarrollados en colaboración con UT Southwestern Medical Center, miembros de la comunidad, líderes y The Shops at RedBird, los planes están diseñados para satisfacer las necesidades y prioridades del sur del condado de Dallas. El sistema espera recibir a sus primeros pacientes en diciembre de 2027.

Representación del Centro de especialidades de RedBird

El Centro de Especialidades RedBird proporcionará a las familias un acceso conveniente a la atención de urgencia, atención primaria, servicios de salud conductual y una amplia gama de especialidades pediátricas, incluida la ortopedia y la medicina deportiva a través del Instituto Andrews de Salud Infantil, ampliando el acceso para estudiantes-atletas y pacientes jóvenes en todo el sur del condado de Dallas.

Según un estudio de Healthy People 2030 , los niños que reciben atención a través de una experiencia coordinada en un hogar médico mejoraron los resultados generales de salud, incluida una atención más preventiva, un mejor manejo de las afecciones crónicas y una mejor coordinación de la atención. Los datos del próximo informe Beyond ABC de 2025, que se publicará el 18 de noviembre, muestran que los niños del sur del condado de Dallas continúan experimentando tasas más altas de asma, obesidad y enfermedades crónicas, junto con desigualdades persistentes en materia de vivienda y atención.

"A medida que ampliamos nuestros servicios pediátricos especializados en toda la región, nos comprometemos a garantizar que los niños y las familias puedan acceder a la atención experta y compasiva cerca de casa", dijo Christopher J. Durovich, presidente y director ejecutivo de Children's Health. "Dentro de la comunidad de RedBird, estamos creando los servicios y un entorno diseñado específicamente para los niños, posicionándonos para servir mejor a todos los niños de nuestra comunidad".

Peter Brodsky, director ejecutivo de The Shops en RedBird, ha sido una piedra angular de la revitalización del vecindario a través de nuevos espacios de atención médica, venta minorista, restaurantes y comunidad.

"Nos complace dar la bienvenida a Children's Health a las tiendas de la comunidad de RedBird. Siempre nos hemos comprometido a brindar a la comunidad servicios de alta calidad, y no hay ningún servicio más importante que la atención médica. A través de esta nueva clínica de Children's Health, las familias del sur del condado de Dallas tendrán acceso conveniente, local y fácil a la mejor atención médica para sus hijos. Gracias a Children's Health por creer en el sur del condado de Dallas y en RedBird ".

El senador Royce West, legislador de Texas y defensor de la salud comunitaria desde hace mucho tiempo, dijo: "La decisión de Children's Health de abrir una clínica pediátrica dedicada en RedBird es un momento transformador para nuestra comunidad. Es una señal clara de que el futuro del bienestar de nuestros hijos es importante, y que el acceso nunca debe ser una barrera. Esta expansión garantiza que las familias puedan obtener la atención que sus hijos necesitan, cuando y donde más la necesitan, sin salir de su comunidad ".

Children's Health continuará trabajando estrechamente con RedBird y los líderes de la comunidad a medida que avance el proyecto, asegurando que la nueva ubicación satisfaga las necesidades de las familias del sur del condado de Dallas y fortalezca una alianza que apoye la salud y el bienestar de los niños en toda la comunidad.

Acerca de Children's Health

Children's Health es el sistema de atención médica pediátrica líder en el norte de Texas y ha sido reconocido durante mucho tiempo como líder en salud pediátrica. Los campus de Children's Health incluyen Children's Medical Center Dallas, Children's Medical Center Plano y varios Children's Health Specialty Centers. Con su socio académico, UT Southwestern, Children's Medical Center Dallas es constantemente reconocido entre los mejores hospitales pediátricos de la nación por U.S. News & World Report. Su compromiso con la excelencia y la prestación de una atención excepcional ha dado como resultado ser el único hospital infantil de la región en ser honrado en todas las especialidades pediátricas durante ocho años consecutivos, incluyendo cáncer, cardiología y cirugía cardíaca, salud conductual, diabetes y endocrinología, gastroenterología y cirugía gastrointestinal, neonatología, nefrología, neurología y neurocirugía, ortopedia, neumología y urología.

Además, las enfermeras de Children's Health han recibido la designación Magnet® durante los últimos 14 años, el más alto honor a la excelencia en enfermería, y el sistema de atención médica ha sido nombrado uno de los mejores lugares para trabajar en 2025 por Forbes y usa Today y uno de los 150 mejores lugares para trabajar en atención médica por Becker's Hospital Review durante 13 años consecutivos. Además, Children's Health fue nombrada una de las empresas más innovadoras de Fast Company de 2024 por su modelo pionero para capacitar a los médicos para tratar la salud mental de los niños.

