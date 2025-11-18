Children's Health℠ Publica 2025 Beyond ABC Report, revela desafíos urgentes de salud mental y bienestar entre los niños del norte de Texas

DALLAS, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los nuevos datos de Children's Health, el sistema de atención médica pediátrica líder en el norte de Texas, revelan los desafíos continuos que enfrentan los niños y las familias en toda la región, desde el impacto de la tecnología digital en la salud mental de los jóvenes hasta las brechas persistentes en el acceso a la atención médica conductual.

A medida que la población pediátrica de Texas continúa creciendo rápidamente, el informe destaca tanto el progreso realizado como los problemas emergentes que dan forma al bienestar de los niños en la región.

Hoy, Children's Health publica la 19ª edición de ' Beyond ABC: Assessing Children's Well-Being in North Texas'. Producido en colaboración con el Instituto de Investigación de Políticas Urbanas de la Universidad de Texas en Dallas, este informe bienal examina los indicadores clave de salud infantil, seguridad, seguridad económica y educación en los condados de Dallas, Collin, Cooke, Denton, Fannin, Grayson, Tarrant y Ellis. A medida que la población pediátrica de Texas continúa creciendo rápidamente, el informe destaca tanto el progreso realizado como los problemas emergentes que dan forma al bienestar de los niños en la región.

"El informe Beyond ABC ofrece una visión integral de lo que da forma a la salud y el bienestar de los niños en el norte de Texas", dijo Christopher J. Durovich, presidente y director ejecutivo de Children's Health. "Las familias de hoy enfrentan desafíos cada vez más complejos. Al destacar cuestiones críticas como la salud mental, la seguridad en línea y el acceso a la atención, esperamos que este informe inspire la acción colectiva para mejorar la vida de los niños de hoy y de las generaciones venideras ".

El informe 2025 Beyond ABC encuentra que si bien el bienestar general de los niños en el norte de Texas ha mejorado en algunas áreas, persisten profundas desigualdades, particularmente en la salud mental y el acceso a una atención asequible. Los hallazgos exigen esfuerzos urgentes y coordinados para fortalecer los servicios que dan forma a la salud física y emocional de los niños en un mundo cada vez más digital.

Las recomendaciones del informe 2025 incluyen:

Mejorar el acceso a la atención de salud mental y conductual para los niños

Las tasas de problemas de salud emocional y conductual continúan aumentando en todo el norte de Texas, y más de uno de cada cinco jóvenes considera seriamente el suicidio. Esta realidad urgente destaca la necesidad de servicios coordinados de salud conductual basados en la escuela y la comunidad que garanticen que todos los niños tengan acceso a atención y apoyo oportunos.

Proteger Medicaid para niños y ampliar la cobertura de salud

Texas continúa liderando la nación en la tasa de niños sin seguro (11.9 %), casi el doble del promedio nacional. Preservar Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) es esencial para garantizar que miles de niños de bajos ingresos mantengan el acceso a servicios de atención médica críticos.

Abordar la inestabilidad de la vivienda y la seguridad económica familiar

Entre 2020 y 2024, el condado de Dallas experimentó un aumento del 30 % en los estudiantes sin vivienda permanente, un claro recordatorio de la necesidad urgente de opciones de vivienda asequible y programas de apoyo familiar que promuevan la estabilidad y el bienestar a largo plazo.

Apoyar una financiación adecuada para la educación y la alfabetización

En 2024, el dominio de la lectura en tercer grado disminuyó en todo el norte de Texas, lo que subraya la importancia de invertir en programas de alfabetización basados en evidencia y en fondos escolares equitativos para ayudar a todos los niños a alcanzar el éxito a nivel de grado.

El Simposio Beyond ABC de este año reunió a líderes comunitarios en atención médica, educación y políticas para discutir los hallazgos del informe y explorar pasos prácticos hacia adelante. Zach Rausch, científico investigador sénior y director general del Laboratorio de Tecnología y Sociedad de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York e investigador jefe de Jonathan Haidt, autor del bestseller #1 del New York Times, The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness, pronunció el discurso principal, enfatizando la necesidad urgente de equilibrar la exposición digital con el desarrollo saludable y la conexión humana.

Las recomendaciones del informe Beyond ABC están guiadas por un Consejo Asesor regional que representa a líderes en atención médica, educación, filantropía y servicios sociales en todo el norte de Texas. En colaboración con el Instituto para la Investigación de Políticas Urbanas de la Universidad de Texas en Dallas, la junta se asegura de que el informe refleje tanto los datos como la experiencia vivida para inspirar una acción comunitaria significativa.

"Es un honor colaborar con Children's Health en la producción de un recurso bienal que ayuda al norte de Texas a identificar tanto el progreso como las brechas persistentes que afectan a los niños de nuestra comunidad", dijo Timothy M. Bray, Ph.D., director del Instituto de Investigación de Políticas Urbanas de la Universidad de Texas en Dallas. "Nos enorgullecemos de ayudar a la comunidad a usar estos datos para impulsar acciones significativas para que todos los niños de nuestra región tengan la oportunidad de prosperar".

Para obtener más información y descargar el informe completo, un resumen ejecutivo o copias de pedidos, visite childrens.com/beyondabc.

