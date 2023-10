CHILE BRILHA COM ESPETACULAR CERIMÔNIA DE ABERTURA DOS JOGOS PAN-AMERICANOS 2023 EM SANTIAGO

MILÃO, 21 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Diante de 50 mil espectadores, 4.100 atletas de 41 países, e 650 milhões de espectadores em toda a América, a Cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos, o maior evento esportivo da história do país e do continente, foi uma magnífica exibição do Chile, de sua terra e seu povo durante três horas.

O idealizador do espetáculo, o aclamado Olympic Producer Balich Wonder Studio, desenvolveu uma criatividade estabelecida com os melhores talentos do Chile.

A Cerimônia de abertura de 2023 foi criada sob o conceito "A terra e seu povo", a relação que cada ser humano tem com o seu lugar de origem e a evolução a algo melhor.

Marco Balich, presidente do Balich Wonder Studio, disse: "Estamos honrados por apoiar o Comitê na celebração desse país fantástico. Nós nos sentimos parte de uma equipe única com a Lotus, e fizemos de tudo para criar uma narrativa emocionante para fazer o país brilhar aos olhos do mundo. Nossa criatividade sempre começa com emoções compartilhadas para criar identidade e retribuir um forte legado ao país. Após o sucesso da Cerimônia da Copa do Mundo FIFA do ano passado no Catar, o Balich Wonder Studio atingiu outro marco orgulhosamente: a produção da segunda Cerimônia dos Jogos Pan-Americanos após Lima em 2019".

SOBRE O BALICH WONDER STUDIO

O Balich Wonder Studio é um grupo de entretenimento integrado que concebe, produz e oferece experiências ao vivo de cerimônias em larga escala a programas imersivos, de eventos de marca a experiências de destino. Eles acreditam no poder da emoção para gerar maravilhas e criar lembranças inesquecíveis, gerando um valor duradouro a partir da criatividade única e da execução impecável.

Criado em 2013, o grupo é líder mundial em grandes eventos institucionais, impulsionado pelo talento e pelas habilidades de uma equipe diversificada e multicultural com mais de 280 pessoas de 20 países. Atuando na Europa e no Oriente Médio, o grupo foca seus negócios em quatro divisões: Cerimônias, Experiência de Destino, Show Imersivo e Experiências de Marca. Em 2023, a participação majoritária no Balich Wonder Studio foi adquirida pela potência de mídia e entretenimento Banijay, que abriga mais de 130 empresas de produção em 21 territórios em todo o mundo.

