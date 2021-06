China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) beschleunigt den Aufbau von Industrieketten

Auf der Veranstaltung wurde das INDICS2.0 enthüllt.

INDICS 2.0 ist ein Upgrade von INDICS, einer führenden industriellen Internetplattform in China. Es ist auch eine wichtige Unterstützung für die „Digital Aerospace"-Strategie der China Aerospace Science and Industry Corporation Limited (CASIC) und die jüngste Umsetzung der „NEW PAGE"-Strategie für neue Infrastrukturen von CASICloud, einem Internet-Technologieunternehmen, in das CASIC und seine Tochtergesellschaften investieren. INDICS führt den industriellen Internet-Sektor in eine neue Phase und spielt eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Modernisierung der industriellen Kette und der industriellen Entwicklung auf hohem Niveau.

INDICS 2.0 verfügt über fünf Funktionen: ein industrielles Betriebssystem der neuen Generation, ein Plattformsystem der neuen Generation, eine System-Engine der neuen Generation, Cloud-basierte Dienste der neuen Generation und eine neue Kapazität zur Unterstützung von Unternehmen.

Es wird berichtet, dass die Plattform mehr als 2.000 intelligente Projekte und Dienstleistungen bereitgestellt und 84 digitale Lösungen für 16 Segmente in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Maschinen und Automobile gebildet hat; Zentren zur Unterstützung des industriellen Internets wurden in den Regionen Peking-Tianjin-Hebei, Jangtse-Flussdelta, Perlflussdelta, Südwesten und Nordosten eingerichtet; und Kooperationen mit der Tsinghua-Universität, der Tongji-Universität, der Universität für Wissenschaft und Technologie in Peking und anderen Hochschulen wurden durchgeführt, um praxisorientierte Schulungsräume und -stützpunkte zu errichten; die industrielle Internet-Konvergenzplattform für zentrale SOEs, die von CASIC und einer Reihe zentraler staatlicher Unternehmen (SOEs) aufgebaut und betrieben wird, hat die Ressourcen von 15 SOE-Plattformen, mehr als 960 industrielle Apps, 164 Digitalisierungslösungen und mehr als 7.500 wissenschaftliche und technologische Innovationsleistungen gesammelt.

Auf dem Akademikerforum in Peking diskutierten Wei Yiyin, Sun Youxian, Li Bohu, Gui Weihua, Zheng Weimin, Su Donglin und Zhang Ping, Akademiker der Chinesischen Akademie für Ingenieurwesen, über Wege, die industrielle Internettechnologie zu nutzen, um die industrielle Entwicklung des Landes voranzutreiben.

Die Akademiker brainstormten über Möglichkeiten, sich auf das industrielle Internet zu verlassen, um die Zusammenarbeit innerhalb von Industrieketten zu erleichtern, die digitale Governance zu unterstützen und Unternehmen bei der Digitalisierung zu helfen, und diskutierten Fragen im Zusammenhang mit der Integration von 5G und industrieller Internettechnologie sowie der Sicherheit des industriellen Internets.

Sie boten auch Vorschläge für die Entwicklung der industriellen Internet-Industrie an und waren der Meinung, dass sie sich um die wichtigsten strategischen Bedürfnisse des Landes drehen sollte, um die Ressourcenkonzentration zu verbessern, die Technologieanwendung zu fördern und die Verbesserung der unabhängigen Kontrollierbarkeit von Industrie- und Lieferketten voranzutreiben, um die Entwicklung der Fertigungsindustrie des Landes auf hohem Niveau voranzutreiben.

