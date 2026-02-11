China Airlines et Plusgrade lancent de nouvelles capacités de vente de devises de fidélité pour les membres Dynasty Flyer

China Airlines introduit l'achat, le don et la réactivation de milles, élargissant la flexibilité et la valeur du programme de fidélité

Les membres du programme Dynasty Flyer accèdent à des fonctionnalités de pointe attendues par les voyageurs fréquents partout dans le monde

Plusgrade renforce sa présence en Asie-Pacifique avec le lancement de solutions complètes de devises de fidélité

MONTRÉAL, 11 février 2026 /PRNewswire/ -- Plusgrade , chef de file mondial des solutions de revenus auxiliaires, a annoncé aujourd'hui le lancement de nouveaux produits de fidélité pour Dynasty Flyer, le programme de voyageurs fréquents de China Airlines, transporteur établi à Taïwan. Ce partenariat, propulsé par Points, l'unité d'affaires fidélité de Plusgrade, permet désormais aux membres d'acheter, de donner et de réactiver des milles - une première pour le programme Dynasty Flyer.

Ces nouvelles capacités offrent aux clients de China Airlines davantage de flexibilité et de contrôle sur leurs récompenses de voyage, leur permettant de tirer encore plus de valeur du programme Dynasty Flyer. Ce lancement reflète l'engagement de China Airlines à bonifier l'expérience de ses membres tout en explorant de nouvelles occasions de croissance grâce à des interactions numériques simples et fluides.

" Ce lancement avec China Airlines marque une étape importante dans notre expansion continue dans la région Asie-Pacifique ", a déclaré Ken Harris, fondateur et chef de la direction de Plusgrade. " Les membres de cette région figurent parmi les plus engagés au monde en matière de fidélité, et ce partenariat leur offre exactement ce qu'ils recherchent : plus de flexibilité, plus d'utilité et plus de façons de maximiser la valeur de leurs récompenses. "

Les nouvelles options maintenant offertes aux membres de China Airlines comprennent :

Acheter des milles : permet aux membres d'acheter des milles directement afin d'atteindre plus rapidement leurs objectifs de récompenses.

: permet aux membres d'acheter des milles directement afin d'atteindre plus rapidement leurs objectifs de récompenses. Donner des milles : permet aux membres d'offrir des milles à leurs amis ou à leur famille.

: permet aux membres d'offrir des milles à leurs amis ou à leur famille. Réactiver des milles : offre la possibilité de remettre en vigueur des milles expirés.

Cette gamme de produits représente une expansion majeure des capacités de fidélité dans la région et répond à une demande croissante des voyageurs pour des options de récompenses plus flexibles et personnalisées. La région Asie-Pacifique demeure un important moteur de croissance pour les programmes de fidélité, alors que les voyageurs recherchent de plus en plus des façons adaptées et souples d'interagir avec leurs récompenses.

Ce lancement marque les débuts officiels du partenariat entre Plusgrade et China Airlines et constitue une étape clé dans l'évolution du programme Dynasty Flyer. Il souligne également l'élan soutenu de Plusgrade dans l'écosystème de la fidélité en Asie-Pacifique, à la suite de récents déploiements auprès d'autres transporteurs de premier plan dans la région.

À propos de Plusgrade

Plusgrade soutient l'industrie mondiale du voyage grâce à son portefeuille de solutions de revenus auxiliaires de premier plan. Plus de 275 grandes marques de voyage à travers le monde - couvrant les secteurs de l'aviation, de l'hôtellerie, des croisières, du transport ferroviaire de passagers et des services financiers - ainsi que plus de 2 500 hôtels et complexes hôteliers font confiance à Plusgrade pour créer de nouvelles sources de revenus significatives grâce à des expériences client exceptionnelles. En tant que moteur de revenus auxiliaires, Plusgrade a généré des milliards de dollars en nouvelles occasions de revenus pour ses partenaires, tout en bonifiant l'expérience de voyage de millions de passagers et de clients. Fondée en 2009, Plusgrade a son siège social à Montréal et des bureaux partout dans le monde. Pour en savoir plus, visitez plusgrade.com .

