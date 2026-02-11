China Airlines und Plusgrade eröffnen neue Vertriebskapazitäten für die Mitglieder von Dynasty Flyer

China Airlines führt den Ankauf, die Spende und die Reaktivierung von Millionenbeträgen ein und erhöht damit die Flexibilität und den Wert des Treueprogramms

Die Mitglieder des Programms Dynasty Flyer verfügen über Spitzenfunktionen, die von vielen Reisenden in der ganzen Welt genutzt werden

Plusgrade stärkt seine Präsenz in Asien-Pazifik mit der Einführung von Komplettlösungen für Geräte für den sicheren Betrieb

MONTRÉAL, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Plusgrade , mondialer Chef der Lösungen für Nebeneinkünfte, hat heute die Einführung neuer Treueprodukte für Dynasty Flyer, das Reiseprogramm von China Airlines, einem in Taïwan ansässigen Transportunternehmen, angekündigt. Diese Partnerschaft, die von Points, der Vertrauensstelle von Plusgrade, vorangetrieben wird, ermöglicht es den Mitgliedern, Millionenbeträge zu kaufen, zu spenden und zurückzugeben - eine Premiere für das Programm Dynasty Flyer.

Plusgrade logo

Diese neuen Kapazitäten bieten den Kunden von China Airlines ein hohes Maß an Flexibilität und Kontrolle über ihre Reisekosten und ermöglichen es ihnen, den Wert des Programms Dynasty Flyer noch weiter zu steigern. Diese Einführung spiegelt das Engagement von China Airlines wider, die Erfahrungen seiner Mitglieder zu verbessern und gleichzeitig neue Wachstumsmöglichkeiten durch einfache und flüssige digitale Interaktionen zu erschließen.

" Der Einstieg bei China Airlines ist eine wichtige Etappe in unserer weiteren Expansion in der asiatisch-pazifischen Region", erklärte Ken Harris, Gründer und Chef der Geschäftsführung von Plusgrade. " Die Mitglieder dieser Region gehören zu den weltweit engagiertesten in Sachen Treue, und diese Partnerschaft bietet ihnen genau das, wonach sie streben: mehr Flexibilität, mehr Nutzen und mehr Möglichkeiten, den Wert ihrer Vergütungen zu maximieren. "

Les nouvelles options maintenant offertes aux membres de China Airlines comprennent :

Acheter des milles : ermöglicht den Mitgliedern den direkten Bezug von Millionenbeträgen, damit sie ihre Vergütungsziele schneller erreichen können.

: ermöglicht den Mitgliedern den direkten Bezug von Millionenbeträgen, damit sie ihre Vergütungsziele schneller erreichen können. Donner des Milles : ermöglicht es den Mitgliedern, ihren Freunden oder ihrer Familie Millionenbeträge zur Verfügung zu stellen.

: ermöglicht es den Mitgliedern, ihren Freunden oder ihrer Familie Millionenbeträge zur Verfügung zu stellen. Réactiver des milles : bietet die Möglichkeit, abgelaufene Fristen wieder in Kraft zu setzen.

Diese Produktpalette stellt eine erhebliche Ausweitung der Treuekapazitäten in der Region dar und entspricht einer starken Nachfrage der Reisenden nach flexibleren und individuelleren Vergütungsmöglichkeiten. Die asiatisch-pazifische Region ist ein wichtiger Wachstumsmotor für die Treueprogramme, denn die Reisenden suchen immer häufiger nach Möglichkeiten, wie sie mit ihrer Vergütung umgehen können.

Diese Einführung markiert den offiziellen Beginn der Partnerschaft zwischen Plusgrade und China Airlines und stellt eine wichtige Etappe in der Entwicklung des Programms Dynasty Flyer dar. Er unterstreicht auch die Bedeutung von Plusgrade für den asiatisch-pazifischen Raum, die sich aus den jüngsten Neuanschaffungen bei anderen Transporteuren in der Region ergibt.

À propos de Plusgrade

Plusgrade unterstützt die weltweite Reiseindustrie mit seinem Angebot an Zusatzeinkommenslösungen der ersten Stufe. Mehr als 275 große Reisemarken auf der ganzen Welt - aus den Bereichen Luftfahrt, Hotellerie, Kreuzfahrt, Personenbeförderung und Finanzdienstleistungen - sowie mehr als 2 500 Hotels und Hotelkomplexe vertrauen auf Plusgrade, um dank außergewöhnlicher Kundenerfahrungen neue Einnahmequellen zu erschließen. Als Anbieter von Zusatzleistungen hat Plusgrade seinen Partnern neue Einnahmequellen in Höhe von mehreren Milliarden Dollar erschlossen und dabei die Reiseerfahrung von Millionen von Reisenden und Kunden verbessert. Plusgrade wurde 2009 gegründet und verfügt über ein Sozialgebäude in Montréal und Büros in der ganzen Welt. Pour en savoir plus, visitez plusgrade.com .

Berichterstattungen für die Medien : Carrie Moench, Directrice, Marke und Kommunikation, Plusgrade, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2891296/Plusgrade_Inc__China_Airlines_and_Plusgrade_Launch_Loyalty_Curre.jpg