China-CEEC Expo, ZJITS e CICGF produzem resultados frutíferos

Vídeo - https://cdn4.prnasia.com/002071/mnr/201806/ningbo/video.mp4

A exposição cumpriu com sucesso seu papel como plataforma eficaz para os intercâmbios e a cooperação entre a China e os países da Europa central e oriental (CEEC) com resultados que superaram as expectativas.

Participantes

Mais de 20.000 visitantes frequentaram o evento, incluindo autoridades governamentais da China e da CEEC, 10.150 negociantes de 57 países e regiões, representantes comerciais das principais empresas do mundo e acadêmicos de diferentes setores.

Influência

A China-CEEC Expo gerou uma série de resultados de longo alcance para estreitar os laços da China com a CEEC.

Na Terceira Conferência Ministerial da China e dos Países da Europa Central e Oriental sobre a Promoção de Comércio e Cooperação Econômica no dia 7 de junho, quatro resultados principais - uma iniciativa de cooperação sobre e-commerce, uma iniciativa de cooperação sobre comércio em serviços, um mecanismo de comunicação para autoridades de ambas as regiões e a inauguração oficial da Zona de Demonstração de Comércio e Econômica 16+1 - foram conquistados após amplas e profundas discussões.

Outras conferências e fóruns, incluindo o 2o. China and CEEC Mayors Forum também registraram muito consenso conquistado.

Projetos de investimento e cooperação

Negócios sobre centenas de projetos de cooperação e investimento foram assinados durante o evento.

No 4o. China-CEEC Investment and Cooperation Symposium, as duas regiões assinaram 117 contratos, com um investimento estimado de mais de 10 bilhões de euros.

A província de Zhejiang apresentará 232 projetos avaliados em 367,5 bilhões de yuanes (US$ 57,4 bilhões), de acordo com os contratos assinados durante a exposição.

Ningbo, a cidade sede das sessões da China-CEEC Expo, assinou contratos em 180 projetos na exposição.

Exposições comerciais

A 5a. CEEC Specialty Fair instalou 310 estandes para 257 empresas da CEEC, que exibiram 15 tipos de produtos. Cerca de 350 compradores chineses conversaram com empresários da CEEC.

A CICGF deste ano teve uma área de exposição de 85.000 metros quadrados com 3.050 estandes. 1.063 empresas de 12 países e regiões apresentaram 12.000 tipos de produtos.

Intercâmbios culturais

Palestras sobre os setores de turismo, educação e cultural também atingiram resultados frutíferos na exposição.

Mais de 500 pessoas da China e da CEEC buscaram intercâmbios e cooperação durante a 2018 China (Ningbo)-CEEC Tourism Week de 6 a 10 de junho.

No setor de educação, a China e a CEEC assinaram 15 acordos de cooperação durante o 5o. China (Ningbo)-CEEC Forum for Education Cooperation.

O país convidado de atividades de honra, Letônia, organizou uma série de palestras e exposições em Ningbo, como um festival gastronômico e uma exposição de arte.

Publicidade

O evento atraiu a atenção de um grande número de meios de comunicação. Mais de 380 repórteres de todo o mundo cobriram o evento e apresentaram as atividades a partir de diferentes ângulos. Até 11 de junho, houve 3.757 artigos de notícias publicados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/705124/20180613094136.jpg

FONTE Information Office of Ningbo Municipal People’s Government

SOURCE Information Office of Ningbo Municipal People’s Government