Résultats fructueux pour le salon Chine-PECO, ZJITS et CICGF

Vidéo - https://cdn4.prnasia.com/002071/mnr/201806/ningbo/video.mp4

Le salon a pleinement rempli son rôle de puissante plateforme d'échange et de coopération entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale (PECO), générant des résultats qui ont dépassé les attentes.

Participants

Plus de 20 000 invités ont assisté à l'événement, dont des représentants des gouvernements de la Chine et des PECO, 10 150 commerçants de 57 pays et régions, des représentants des plus importantes entreprises mondiales et des chercheurs de différents secteurs.

Influence

Le salon Chine-PECO a donné divers résultats très prometteurs pour les relations Chine-PECO.

Lors de la troisième conférence ministérielle sur la promotion de la coopération commerciale et économique entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale qui s'est déroulée le 7 juin, quatre principaux résultats ont été atteints à l'issue de discussions vastes et approfondies : une initiative de coopération sur le commerce électronique, une initiative de coopération sur le commerce des services, un mécanisme de communication pour les fonctionnaires des deux régions et l'inauguration officielle de la Zone de démonstration économique et commerciale 16+1.

D'autres conférences et forums, dont le 2e Forum des maires de Chine et des PECO, ont également permis de dégager de nombreux consensus.

Projets d'investissement et de coopération

Des accords sur des centaines de projets d'investissement et de coopération ont été signés pendant l'événement.

Lors du 4e Symposium sur l'investissement et la coopération Chine-PECO, les deux régions ont conclu 117 accords représentant un investissement estimé à plus de 10 milliards d'euros.

La province du Zhejiang présentera 232 projets d'une valeur de 367,5 milliards de yuans (57,4 milliards de dollars) selon les accords signés lors du salon.

Ningbo, la ville accueillant les salons Chine-PECO, a signé des accords sur 180 projets lors du salon.

Expositions commerciales

La 5e Foire aux spécialités des PECO comptait 310 stands où 257 entreprises des PECO ont présenté 15 types de produits. Environ 350 acheteurs chinois ont discuté avec les entrepreneurs des PECO.

Le CICGF de cette année offrait une surface d'exposition de 85 000 mètres carrés accueillant 3 050 stands. Au total, 1 063 entreprises de 12 pays et régions ont présenté 12 000 types de produits.

Échanges culturels

Les discussions qui se sont tenues lors du salon sur les industries du tourisme, de l'éducation et de la culture ont également donné des résultats fructueux.

Plus de 500 personnes de Chine et des PECO ont cherché à développer des échanges et mettre en place une coopération lors de la Semaine du tourisme Chine (Ningbo)-PECO 2018 du 6 au 10 juin.

Dans le domaine de l'éducation, la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale ont signé 17 accords de coopération lors du 5e Forum de coopération pour l'éducation Chine (Ningbo)-PECO.

La Lettonie, invité d'honneur, a organisé une série de conférences et d'expositions à travers la ville de Ningbo, telles qu'un festival de la gastronomie et une exposition d'art.

Publicité

L'événement a attiré l'attention d'un ensemble de médias. Plus de 380 journalistes du monde entier ont couvert l'événement et présenté les activités sous différents angles. Au 11 juin, on comptait 3 757 articles publiés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/705105/20180613094136.jpg

SOURCE Information Office of Ningbo Municipal People’s Government