China certifica primeira remessa de petróleo com ciclo de vida completo neutro em carbono

A Sinopec, a Cosco Shipping e a China Eastern Airlines uniram seus respectivos diferenciais para desenvolver, em conjunto, uma prática inovadora de construção de "um novo modelo de transporte ecológico", explorando um caminho de transporte internacional intersetorial de ciclo completo com zero emissões, um marco significativo já que os setores de transporte e energia da China pretendem atingir o pico das emissões de carbono e alcançar a neutralidade de carbono.

O petróleo bruto desse projeto de petróleo neutro em carbono foi produzido com a quota de petróleo da Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation em Angola e foi importado pela trading da Sinopec, a Unipec, com a Cosco Shipping como transportadora. A remessa de petróleo bruto percorreu mais de 9.300 milhas náuticas através dos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, chegando ao Porto de Ningbo Zhoushan. As 30 mil toneladas de petróleo bruto foram, então, transportadas até a refinaria da Sinopec Gaoqiao Petrochemical Corporation.

A Sinopec lançará oficialmente os produtos de gasolina e diesel neutros em carbono para o público em postos de gasolina designados ainda este ano. Enquanto isso, em um esforço conjunto, a Sinopec fornecerá à China Eastern Airlines 5.417 toneladas de combustível para jatos para conseguir voos neutros em carbono.

Para compensar as emissões de carbono produzidas ao longo do ciclo de vida da remessa do petróleo, a Sinopec, a Cosco Shipping e a China Eastern Airlines implementaram ativamente estratégias de economia de energia e de redução de emissões, compraram créditos de carbono da China Certified Emission Reduction (CCER) e contrataram a SEEE como a autoridade certificadora de carbono neutro.

O projeto convidou a empresa China Classification Society Certification (CCSC) como agência de verificação subcontratada para medir com precisão o dióxido de carbono produzido em todo o ciclo de vida, desde a exploração do petróleo, transporte, armazenamento e refino até o consumo dos produtos e, em seguida, compensou igualmente as emissões para concluir o primeiro envio de petróleo neutro em carbono da China.

As três empresas demonstraram seus respectivos diferenciais para alcançar um objetivo comum. A Sinopec assumiu a responsabilidade de compensar as emissões de carbono produzidas pela exploração, armazenamento, processamento, transporte de produtos de petróleo e gasolina, diesel e GLP para motores a combustão. A Cosco Shipping assumiu a responsabilidade de compensar as emissões de carbono produzidas pelo transporte de petróleo bruto e pela combustão de combustível marinho. A China Eastern Airlines, por sua vez, assumiu a responsabilidade de compensar as emissões de carbono da combustão de querosene de aviação.

"A Sinopec está comprometida em alcançar o desenvolvimento ecológico e de baixas emissões de carbono. Esse projeto de petróleo neutro em carbono alcançou a neutralidade de carbono desde o "berço" até o "túmulo" com cada gota de petróleo. Também é o primeiro empreendimento de compensação de emissões de carbono realizado por empresas de três setores, abrangendo toda a neutralização do carbono proveniente dos transportes terrestre, marítimo e aéreo. O projeto tem efeito positivo, e nós prosperaremos para oferecer energia mais segura, limpa e diversificada, ao mesmo tempo que cumpriremos a meta de atingir o pico de carbono e alcançar a neutralidade de carbono", disse Ling Yiqun, vice-presidente do Sinopec Group.

O setor de petróleo tem uma longa cadeia de processos com processos tecnológicos complicados e dificuldades em calcular as emissões de carbono. Diante dos novos padrões de pico de carbono e neutralidade de carbono e para estar alinhado com a tendência geral da transição energética, o setor de petróleo e gás precisa encontrar uma nova direção de desenvolvimento que seja ecológica e sustentável e que reduza o carbono e as emissões.

A Sinopec colaborou com a Cosco Shipping e com a China Eastern Airlines para realizar a primeira remessa da China de comércio de petróleo neutro em carbono de ciclo de vida completo, medindo e compensando com precisão as emissões de carbono do projeto. Essa parceria explorou um caminho claro para alcançar o comércio de petróleo neutro em carbono a fim de estabelecer uma referência no setor e um exemplo para liderar o desenvolvimento ecológico e limpo do setor.

Para obter mais informações, acesse Sinopec.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1633944/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

FONTE SINOPEC

SOURCE SINOPEC