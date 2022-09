China-Europe Qingdao Forum y 2022 International Health and Environment Forum celebrados en Pekín

- China-Europe Qingdao Forum on Sustainable Development y 2022 International Health and Environment Industry Development Forum celebrados en Pekín

El China-Europe Environment and Climate Qingdao Forum se celebrará en Qingdao West Coast New Area en 2023

La firma de 5 proyectos de cooperación medioambiental China-Europa es un ejemplo prometedor de la colaboración entre China y la UE en materia de desarrollo rural sostenible

BEIJING, 8 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- El China-Europe Sustainable Development Qingdao Forum y el 2022 International Health and Environment Forum tuvo lugar en el Centro Nacional de Convenciones de China, en Pekín, el 5 de septiembre. El foro, titulado "PROMOVER LA COOPERACIÓN VERDE PARA UN FUTURO GANADOR", tiene como objetivo profundizar en la colaboración práctica entre China y Europa en materia de medio ambiente y clima, centrándose en hacer de la cooperación verde un nuevo motor de una asociación estratégica integral China-Europa, al tiempo que se refuerzan los intercambios y la cooperación entre China y Europa en lo que respecta a la economía y las finanzas verdes. El foro fue organizado conjuntamente por el Gobierno Popular Municipal de Qingdao, la International Health and Environment Industries Association (IHEIA), el comité administrativo de Qingdao West Coast New Area, y la Qingdao Municipal Development and Reform Commission.

El China-Europe Environment and Climate Qingdao Forum fue anunciado y se celebrará en la nueva zona de la costa oeste de Qingdao en 2023 en un formato híbrido online y presencial. El foro previsto servirá de plataforma de colaboración en materia de economía y finanzas verdes para el desarrollo y la aplicación de una economía responsable con el medio ambiente, apoyada por un enfoque financiero similar. El evento reunirá a un grupo de expertos en medio ambiente y clima y grupos de reflexión, y creará una zona de cooperación entre China y Europa en materia de medio ambiente e industria climática. Dirigido por los gobiernos locales y los grupos de reflexión, el foro dará un nuevo impulso a la transformación de los antiguos motores de crecimiento en otros nuevos, junto con la reestructuración industrial en combinación con un desarrollo social y económico de alta calidad y respetuoso con el medio ambiente en la Nueva Zona de la Costa Oeste y la ciudad de Qingdao. El esfuerzo promete transformar Qingdao en un modelo de cooperación y desarrollo de industrias relacionadas con el medio ambiente y el clima en el que participen tanto China como Europa.

Además, el Modelo Verde de la Iniciativa de Revitalización Rural China-Europa fue presentado oficialmente en la ceremonia de inauguración. Basado en los abundantes recursos ecológicos, industriales y culturales de la Nueva Zona de la Costa Oeste de Qingdao, el proyecto proporcionará un nuevo modelo de cooperación China-Europa para integrar la transformación energética, la transformación industrial, la restauración ecológica y la financiación verde, en un movimiento para realizar el desarrollo sostenible en las áreas de la industria, la agricultura, la cultura y la utilización del agua, a la vez que servirá como proyecto de demostración para la cooperación entre China y Europa en la revitalización rural verde.

En el acto se estableció formalmente un consejo asesor para la colaboración entre China y Europa en el desarrollo de industrias relacionadas con el medio ambiente y el clima. El consejo está compuesto por algunos de los principales académicos y expertos del mundo en energía, medio ambiente, clima y economía. Proporcionará orientación tanto en materia de investigación académica como de desarrollo industrial y sostenible para el China-Europe Environment and Climate Qingdao Forum, el International Sustainable Development Innovation Center y la China-Europe Environment and Climate Industries Cooperation Zone.

Durante el foro, China y la UE lograron resultados de cooperación productivos. La Nueva Zona de la Costa Oeste de Qingdao inició proyectos de cooperación medioambiental con IHEIA, Chongwa (Macao) Financial Assets Exchange Co., Ltd. y Shandong Future Group Co., Ltd., mientras que el Banco de Qingdao firmó un memorando de cooperación con la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial para promover conjuntamente el desarrollo financiero ecológico y sostenible, dando un fuerte impulso al desarrollo económico ecológico de la ciudad. Además, los expertos presentes en la conferencia pronunciaron discursos de apertura y asistieron a mesas redondas en las que debatieron sobre el pico de carbono y la neutralidad del carbono, el desarrollo verde, las finanzas verdes y la cooperación entre China y Europa en materia de industrias verdes.

