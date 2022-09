Le Forum Chine-Europe de Qingdao sur le développement durable et le Forum international 2022 sur le développement de l'industrie de la santé et de l'environnement ont eu lieu à Pékin

Le Forum Chine-Europe de Qingdao sur l'environnement et le climat se tiendra dans la nouvelle région de la côte ouest de Qingdao en 2023

La signature de cinq projets de coopération environnementale sino-européenne est un exemple prometteur de collaboration entre la Chine et l'UE en matière de développement rural durable

PÉKIN, 9 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Forum Chine-Europe de Qingdao sur le développement durable et le Forum international 2022 sur la santé et l'environnement ont eu lieu le 5 septembre au Centre national des congrès de Chine, à Pékin. Le forum, organisé autour du thème « PROMOUVOIR UNE COOPÉRATION VERTE POUR UN AVENIR GAGNANT-GAGNANT », vise à approfondir la collaboration pratique entre la Chine et l'Europe dans les domaines de l'environnement et du climat. Il a pour objectif de faire de la coopération verte le nouveau moteur d'un partenariat stratégique global entre la Chine et l'Europe, tout en renforçant les échanges et la coopération sino-européens en matière d'économie et de financement verts. Le forum a été co-organisé par le gouvernement populaire municipal de Qingdao, l'Association internationale des industries de la santé et de l'environnement (IHEIA), le Comité administratif de la nouvelle zone de la côte ouest de Qingdao et la Commission de développement et de réforme municipale de Qingdao.

Le Forum Chine-Europe de Qingdao sur l'environnement et le climat a été annoncé et devrait se tenir dans la nouvelle zone de la côte ouest de Qingdao en 2023, dans un format hybride en ligne et en présentiel. Le forum prévu servira de plateforme collaborative de financement vert et d'économie verte pour le développement et la mise en œuvre d'une économie respectueuse de l'environnement soutenue par une approche de financement basée sur les mêmes valeurs. L'événement, qui réunira des experts et des groupes de réflexion spécialisés en environnement et en climat, créera une zone de coopération sino-européenne dédiée aux industries de l'environnement et du climat. Dirigé par les gouvernements et groupes de réflexion locaux, le forum donnera un nouvel élan non seulement aux efforts visant à transformer d'anciens moteurs de croissance en nouveaux moteurs de croissance, mais aussi à la restructuration industrielle et à un développement social et économique écoresponsable et de qualité dans la nouvelle région de la côte ouest et dans la ville de Qingdao. Cet effort promet de transformer Qingdao en un modèle de coopération et de développement des industries liées à l'environnement et au climat impliquant à la fois la Chine et l'Europe.

En outre, le modèle vert de l'Initiative de revitalisation rurale Chine-Europe a été officiellement déployé lors de la cérémonie d'ouverture. Soutenu par les abondantes ressources écologiques, industrielles et culturelles de la nouvelle zone de la côte ouest de Qingdao, le projet fournira un nouveau modèle de coopération sino-européen pour l'intégration de la transformation énergétique, de la transformation industrielle, de la restauration écologique et de la finance verte. En outre, il favorisera la mise en œuvre du développement durable dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, de la culture et de l'utilisation de l'eau, tout en servant de projet de démonstration de la coopération entre la Chine et l'Europe en matière de revitalisation rurale verte.

Lors de l'événement, un comité consultatif sur la collaboration entre la Chine et l'Europe dans le domaine du développement des industries liées à l'environnement et au climat a été officiellement établi. Le comité est composé d'universitaires et d'experts parmi les plus éminents au monde dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, du climat et de l'économie. Il fournira des conseils en matière de recherche universitaire, de développement industriel et de développement durable au Forum Chine-Europe de Qingdao sur l'environnement et le climat, au Centre d'innovation international pour le développement durable et la Zone de coopération sino-européenne pour les industries de l'environnement et du climat.

Le forum a donné lieu à de nombreux projets de coopération entre la Chine et l'UE. La nouvelle région de la côte ouest de Qingdao a lancé des projets de coopération environnementale avec l'IHEIA, Chongwa (Macao) Financial Assets Exchange Co., Ltd. et Shandong Future Group Co., Ltd., tandis que la Banque de Qingdao a signé un protocole de coopération avec la Société financière internationale (IFC) de la Banque mondiale en vue de promouvoir conjointement un développement financier vert et durable. Ces ententes stimuleront fortement le développement économique vert de la ville. Parallèlement, les experts de la conférence ont prononcé des discours liminaires et participé à des tables rondes, abordant à cette occasion des thèmes tels que le plafonnement du carbone et la neutralité du carbone, le développement vert, le financement vert et la coopération entre la Chine et l'Europe dans les industries vertes.

