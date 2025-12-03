China hat die erste Lieferung von Rindfleisch aus Brasilien erhalten, das nachweislich frei von Entwaldung und Umwandlung ist (vDCF)

BEIJING, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Ein Meilenstein für den globalen nachhaltigen Handel wurde am Forest Action Day (18. November) auf der COP30 bekannt gegeben, indem bestätigt wurde, dass China seine erste Lieferung von unabhängig verifiziertem entwaldungs- und umwandlungsfreiem Rindfleisch aus Brasilien erhalten hat. Die Bestätigung unterstreicht die wachsende Nachfrage Chinas nach verantwortungsvoll beschafften Rohstoffen und die Bedeutung dieser Entwicklung.

© David Bebber / WWF-UK

Die Überprüfung wurde von BDO durchgeführt, die auch MBRF, das Exportunternehmen in Brasilien, und sein vollständiges Überwachungssystem gemäß dem Boi na Linha-Protokoll und den vom WWF und seinen Partnern entwickelten DCF-Kriterien prüft. Das Rindfleisch unterliegt einer strengen Rückverfolgbarkeit von der Herkunft bis zur Schlachtung, die direkte und indirekte Lieferanten mit täglicher geografischer Überwachung erfasst. So wird sichergestellt, dass die Produkte nicht aus abgeholzten oder mit einem Embargo belegten Gebieten, aus geschützten Regionen oder von indigenen Völkern stammen und gleichzeitig die sozialen und ökologischen Anforderungen erfüllt werden. Die Strenge des Systems übertrifft die bisherigen Industriestandards.

Lunyan Lu, CEO des WWF China, betonte, dass dieser Erfolg das Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen des WWF China, des WWF Brasilien und anderer Partner sei. Während sich die Welt auf ein Jahrzehnt des Pariser Abkommens freut, werden die konkreten Kaufentscheidungen Chinas zu einer entscheidenden Triebkraft bei der Beschleunigung des globalen Wandels hin zu Lieferketten ohne Abholzung. Indem China ein starkes Nachfragesignal für DCF-Produkte sendet, verändert es die Markterwartungen.

Der WWF spielte eine wichtige Vermittlerrolle, indem er den Dialog und die technische Zusammenarbeit zwischen chinesischen und brasilianischen Akteuren stärkte. Durch die kontinuierliche Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen, die sich zu nachhaltiger Beschaffung verpflichten und danach handeln, und durch die Förderung grüner Handelsstandards, die mit AFi abgestimmt sind, hat der WWF dazu beigetragen, klare Marktsignale aus China zu senden. Diese Signale lösten in Brasilien Reaktionen auf der Erzeugerseite aus und trugen dazu bei, dass wichtige Meilensteine auf dem Weg zu DCF-Lieferketten erreicht wurden.

Mauricio Voivodic, Exekutivdirektor des WWF-Brasilien, fügte hinzu, dass China und Brasilien in der globalen Klimapolitik zunehmend an Einfluss gewinnen. Das Interesse Chinas an DCF-Produkten signalisiert den brasilianischen Herstellern, dass die Einführung von DCF-Maßnahmen einen Wettbewerbsvorteil auf einem Markt mit hoher Nachfrage bietet.

GAO Guan, Vizepräsident der China Meat Association (CMA), bekräftigte, dass die CMA und der WWF in den letzten zehn Jahren die China Meat Sustainable Development Declaration herausgegeben, den Gruppenstandard Green Trade Specifications for the Meat Industry erstellt, "Green Trade Demonstration Enterprises"zertifiziert und die Umgestaltung der grünen Lieferkette vorangetrieben haben. Die erste verifizierte DCF-Rindfleischlieferung Brasiliens unterstreicht diese Bemühungen und markiert Chinas Umstellung auf einen überprüfbaren, rückverfolgbaren Handel mit grünem Fleisch.

Indem sie der abholzungsfreien Beschaffung Vorrang einräumen, demonstrieren China und Brasilien gemeinsam ihre Führungsrolle bei der Vereinbarkeit von wirtschaftlicher Entwicklung und ökologischer Integrität und bieten glaubwürdige Lösungen für die globalen Probleme der Entwaldung.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837358/David_Bebber_WWF_UK.jpg