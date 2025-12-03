BEIJING, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Une étape importante pour le commerce durable mondial a été annoncée lors de la Journée d'action pour les forêts (18 novembre) à la COP30, confirmant que la Chine a reçu sa première cargaison de bœuf sans déforestation ni conversion (vDCF), vérifiée de manière indépendante, en provenance du Brésil. Cette confirmation souligne la demande croissante de la Chine pour des produits de base d'origine responsable et l'importance de ce développement.

© David Bebber / WWF-UK

La vérification a été effectuée par BDO, qui contrôle également MBRF, la société exportatrice au Brésil, et son système de surveillance complet conformément au protocole Boi na Linha et aux critères DCF élaborés par le WWF et ses partenaires. La viande bovine fait l'objet d'une traçabilité stricte, de l'origine à l'abattage, couvrant les fournisseurs directs et indirects grâce à un suivi géospatial quotidien. Cela permet d'éviter tout approvisionnement dans des zones déboisées ou sous embargo, dans des régions protégées ou sur des terres autochtones, tout en garantissant une conformité totale sur le plan socio-environnemental. La rigueur du système dépasse les normes industrielles antérieures.

Lunyan Lu, directeur général du WWF Chine, a souligné que cette réussite est le fruit des efforts conjoints du WWF Chine, du WWF Brésil et d'autres partenaires. Alors que le monde fête les dix ans de l'accord de Paris, les décisions d'achat de béton de la Chine deviennent des moteurs essentiels de l'accélération de la transition mondiale vers des chaînes d'approvisionnement exemptes de déforestation. En envoyant un signal fort de demande pour les produits DCF, la Chine modifie les attentes du marché.

Le WWF a joué un rôle clé de facilitateur, en renforçant le dialogue et la coopération technique entre les parties prenantes chinoises et brésiliennes. Grâce à un engagement continu auprès des entreprises chinoises pour qu'elles s'engagent et agissent en faveur de l'approvisionnement durable - et en promouvant des normes commerciales vertes alignées sur l'AFi-WF a contribué à créer des signaux de marché clairs de la part de la Chine. Ces signaux ont incité les producteurs brésiliens à réagir et ont permis de franchir des étapes décisives dans la mise en place de chaînes d'approvisionnement en fibres discontinues de carbone.

Mauricio Voivodic, directeur exécutif du WWF-Brésil, a ajouté que la Chine et le Brésil sont de plus en plus influents dans la gouvernance mondiale du climat. L'intérêt de la Chine pour les produits DCF indique aux producteurs brésiliens que l'adoption de mesures DCF offre un avantage concurrentiel sur un marché à forte demande.

GAO Guan, vice-président de l'Association chinoise de la viande (CMA), a affirmé qu'au cours de la dernière décennie, la CMA et le WWF ont publié la déclaration sur le développement durable de la viande chinoise , créé la norme de groupe "Green Trade Specifications for the Meat Industry", certifié "Green Trade Demonstration Enterprises"，et fait progresser la transformation de la chaîne d'approvisionnement verte. La première cargaison de bœuf DCF vérifié du Brésil met en lumière ces efforts et marque le passage de la Chine à un commerce de viande verte vérifiable et traçable.

En donnant la priorité à l'approvisionnement sans déforestation, la Chine et le Brésil font preuve de leadership dans l'alignement du développement économique sur l'intégrité environnementale, offrant des solutions crédibles aux défis de la déforestation dans le monde.

