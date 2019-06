China International Capital Corporation expande operações nos EUA em consultoria para bancos de investimentos

NOVA IORQUE, 3 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A CICC US Securities, a corretora dos EUA que representa a China International Capital Corporation ("CICC"), anunciou hoje a expansão estratégica das operações de consultoria com a contratação de Zahid Ahmed como Diretor Executivo da filial de Nova Iorque. Ahmed dará prioridade à consultoria de empresas do setor de consumo e firmas de capital privado.

"A inclusão de um Diretor Executivo do calibre de Zahid à equipe reflete o compromisso contínuo da empresa de consolidar nossa presença na América do Norte e de aprimorar nossas capacidades de consultoria transfronteiriças", declarou Steven Foland, Líder das Operações Bancárias da CICC US Securities. "A presença de mercado e a experiência significativa de Zahid no setor de bens de consumo nos ajudará a atender ainda mais as necessidades de nossos clientes."

Zahid Ahmed conta com 19 anos de experiência no segmento de bancos de investimentos. Antes de juntar-se à CICC US Securities, ele atuava como Diretor Executivo da Perella Weinberg Partners, em Nova Iorque. Ele também atuou como membro sênior da equipe de consultoria da Perella Weinberg e do Grupo de Consumo e Varejo por dez anos. Durante sua experiência na Perella Weinberg, esteve à frente das operações de bancos de investimento de varejo na América do Norte. Anteriormente, ele ocupou cargos na Trimaran Capital Partners e no Deutsch Bank. O início da carreira de Ahmed na área de bancos de investimentos se deu na Goldman Sachs.

Ahmed é bacharel em Economia pelo Vassar College, onde graduou-se com honras e foi eleito para a Phi Beta Kappa, além disso, ele tem MBA pela Harvard Business School.

Sobre a China International Capital Corporation Limited

A China International Capital Corporation Limited (CICC, 3908.HK) é o primeiro banco de investimento joint-venture da China. Desde sua origem, em 1995, a CICC sempre teve o compromisso de prestar serviços de alta qualidade e de grande valor agregado para nossos clientes. Estabelecemos um modelo de negócios de serviço completo que consiste em banco de investimentos, ações, FICC, gestão de patrimônio e gestão de investimentos, todos com respaldo de sólidas pesquisas. Com sede em Pequim, estabelecemos subsidiárias na China Continental, filiais nas grandes metrópoles, como Shanghai e Shenzen, e temos mais de 200 filiais de valores mobiliários em 28 províncias e municípios em toda a China. A CICC também empreende ativamente no mercado estrangeiro e tem filiais em Hong Kong, Nova Iorque, Singapura, Londres, São Francisco e, mais recentemente, em Frankfurt, com o intuito de ajudar os clientes tanto do mercado doméstico quanto estrangeiro a cumprirem suas metas estratégicas.

FONTE China International Capital Corporation Limited

