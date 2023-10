China Liquor Limited hält Trading-Vorschau der ersten Roadshow für teilweise ausgegebene Stammaktien

MALAKKA, Malaysia, 11. Okt. 2023 /PRNewswire/ -- Am 10. Oktober 2023 fand die erste Vorschau-Roadshow von China Liquor Limited für die teilweise Notierung von Stammaktien im Hotel Double Tree Hilton Malacca in Malaysia statt. Zur Teilnahme eingeladen waren dieJohannesburger Börse, die Luxemburger Börse, die Londoner Börse, 1Exchange Securities Exchange, Nasdaq Dubai, Jingying International Industry Holdings Capital Organization, S&P Global Limited und andere globale Finanz- und Kapitalinstitutionen. Chen Han Xiaoying, Executive Director von Jingying International Industry Holdings Pte. Ltd. und Ultimate Beneficial Owner von China Liquor Ltd., Goh Kok Liang, Executive Direktor cum Chairman von China Liquor Ltd., Kang Wee Teck, External Director und Fund Manager von China Liquor Ltd., und Wang Chen, Senior Director für Capital Operations of China Liquor Ltd., präsentierten einen Überblick über die strategische Planung, den Geschäftsplan, den Gewinnplan, die Auswahl der Börsen, die Unternehmensgeschichte, die Kapitalverbriefung, die durch Vermögenswerte besicherte Verbriefung und die Finanzanalyse des Unternehmens. Darüber hinaus wurden Umsatzprognosen gemacht und andere wichtige Angelegenheiten offengelegt.

Image1

Verschiedene Börsen und professionelle Vermittler konzentrierten sich auch auf die Aufteilung der Aktien von China Liquor Ltd., und die Notierung an mehreren Börsen, der Implementierungsprozess, die Compliance und die Bewertung der globalen Notierung wurden hinterfragt und demonstriert. China LiquorLtd. ist ein in Singapur registriertes Unternehmen, dessen Hauptgeschäft aus der Übernahme von chinesischen Baijiu-Produkten, internationalem Marketing, Vertrieb und Einzelhandel besteht. Es ist das weltweit erste Unternehmen mit einem Hauptgeschäftsfokus auf chinesischen Baijiu-Produkten, geteilten Notierungen in mehreren Ländern und einer endgültigen GDR-Notierung. Kang betonte, dass chinesische Baijiu-Produkte als Vermögenswert aufgrund ihrer finanziellen Eigenschaften einen zunehmend wichtigen Anteil der globalen Finanz- und Kapitalmärkte einnehmen werden. Man hofft, dass der Erfolg des Projekts dem globalen Einzelhandelsmarkt für leichte industrielle Verbraucherprodukte, Kapitalmärkte und Finanzmärkte Aufschwung verleihen wird.

Informationen zu China Liquor Ltd.

China Liquor Ltd. ist das einzige Unternehmen der Welt, das Rohstoffe für chinesische Baijiu-Produkte lagert, chinesische Baijiu-Produkte erwirbt und als Unternehmen alternativer Hard Assets weltweit Einzelhandelsumsätze abwickelt. Mit der Lagerung von Assets mit hohen finanziellen Attributen, Base-Asset-Liability-Verhältnis und niedrigem betrieblichem Umsatz wird das Unternehmen die Vorteile seiner Hard Assets nutzen, um ein Parallelmodell aus Industrie, Kapital und Finanzen zu implementieren und Menschen auf der ganzen Welt preiswerte, hochwertige, leichte industrielle Verbraucherprodukte mit Ursprung in China bereitzustellen.

