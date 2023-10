China Liquor Limited présente en avant-première la première tournée de présentation des actions ordinaires émises partiellement

MALACCA, Malaisie, 11 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Le 10 octobre 2023, la tournée de présentation inaugurale de China Liquor Limited pour la cotation partielle des actions ordinaires a eu lieu à l'hôtel Double Tree Hilton Malacca en Malaisie. La Bourse de Johannesburg, la Bourse de Luxembourg, la Bourse de Londres, 1Exchange Securities Exchange, Nasdaq Dubai, Jingying International Industry Holdings Capital Organization, S&P Global Limited, ainsi que d'autres institutions financières et de capital mondiales, ont été invités à participer à cette tournée. Chen Han Xiaoying, directeur exécutif de Jingying International Industry Holdings Pte. Ltd. et propriétaire en dernière analyse de China Liquor Ltd., Goh Kok Liang, directeur exécutif et président de China Liquor Ltd., Kang Wee Teck, directeur externe et gestionnaire de fonds de China Liquor Ltd., et Wang Chen, directeur principal des opérations d'immobilisations de China Liquor Ltd., ont présenté un aperçu de la planification stratégique, du plan de développement, du plan de rentabilité, de la sélection des bourses, de l'historique de la société, de la titrisation du capital, de la titrisation adossée à des actifs et de l'analyse financière de la société. De plus, des prévisions de recettes ont été faites et d'autres questions importantes ont été divulguées.

Image1

Diverses bourses et intermédiaires professionnels ont également mis l'accent sur le fractionnement et la cotation des actions de China Liquor Ltd. dans de nombreuses bourses, le processus de mise en œuvre, la conformité et l'évaluation de la cotation mondiale ont été remis en question et démontrés. China Liquor Ltd. est une société enregistrée à Singapour dont l'activité principale est l'acquisition de produits chinois Baijiu, le marketing international, les ventes et la vente au détail. Il s'agit de la première entreprise au monde dont l'activité principale est axée sur les produits chinois Baijiu, la cotation des actions fractionnées dans plusieurs pays et la cotation finale des certificats internationaux d'actions (GDR). Kang Wee Teck a souligné que les produits chinois Baijiu en tant qu'actifs occuperont une part de plus en plus importante dans les marchés financiers et de capitaux mondiaux en raison de leurs attributs financiers. Il faut espérer que le succès du projet insufflera une nouvelle impulsion et des opportunités dynamiques sur le marché mondial de détail pour les produits de consommation industriels légers, les marchés de capitaux et les marchés financiers.

À propos de China Liquor Ltd.

China Liquor Ltd. est la seule entreprise au monde à acquérir et à stocker des matières premières chinoises Baijiu, à acquérir des produits chinois Baijiu et à être une société d'actifs durables alternatifs qui effectue des ventes au détail à l'échelle mondiale. Avec un stockage des actifs à attributs financiers élevés, un ratio actif-passif de base et de faibles revenus d'exploitation, la société tirera parti de ses avantages en matière d'actifs durables pour mettre en œuvre un modèle parallèle d'industrie, de capital et de financement afin de fournir au monde entier des produits de consommation industriels légers en provenance de Chine, de haute qualité et à bas prix.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2243268/Image1.jpg

SOURCE CHINA LIQUOR LIMITED