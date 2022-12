China Matters présente « Les jours de gloire sur la glace » L'histoire unique d'une équipe de hockey sur glace à Pékin

PÉKIN, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Les Jeux olympiques d'hiver de Pékin sont passés, mais la passion des gens pour les sports d'hiver n'a pas faibli le moins du monde.

The Ice Hockey Boys are still "Fast and Furious" after 40 years

Zhou Yunjie était le gardien de but de l'équipe de hockey sur glace de Pékin en 1979. La plupart des joueurs de cette équipe ont aujourd'hui plus de 60 ans, et beaucoup d'entre eux ont commencé comme étudiants à l'école de sport Shichahai de Pékin. Débutant le hockey dès leur plus jeune âge, les joueurs ont consacré une grande partie de leur temps à s'entraîner dur sur la glace. En 1979, ce dur labeur a porté ses fruits puisque leur équipe amateur a remporté la sixième place de la Ligue nationale de hockey sur glace pour les jeunes, ce qui en a stupéfié plus d'un.

Cependant, la même année, l'équipe a hélas été dissoute pour diverses raisons. Zhou Yunjie et ses coéquipiers se sont séparés et ont poursuivi des carrières différentes.

Dans cette vidéo, Zhou Yunjie raconte comment il a retrouvé ses anciens coéquipiers pour jouer à nouveau au hockey sur glace après avoir appris que la Chine avait l'intention d'accueillir les Jeux olympiques d'hiver. « La première fois que j'ai enfilé l'équipement pour jouer au hockey sur glace avec mes anciens camarades, j'ai réellement pleuré » a déclaré Zhou Yunjie dans la vidéo. Afin de marquer ces retrouvailles, ils ont nommé l'équipe « Beijing 1979 », symbolisant ainsi un nouveau départ pour eux.

Zhou Yunjie et ses coéquipiers jurent qu'ils continueront à poursuivre leurs rêves de hockey sur glace.

