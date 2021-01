China.org.cn revela histórias de uma unidade especial do corpo de bombeiros da China

A estação de serviços especiais de Fangzhuang do destacamento de resgate de incêndio do distrito de Fengtai em Pequim é uma das primeiras estações de serviço especiais estabelecidas na China. Além de realizar as atividades diárias de combate a incêndios, eles também lidam com o bem-estar social e desastres químicos em toda a região norte do país.

Os bombeiros precisam treinar todos os dias, persistindo por anos. Cada um deles carrega um tanque de ar que pesa mais de 10 kg enquanto realiza quatro séries de 50 flexões de braço por uma hora por dia. Ao mesmo tempo, eles também praticam escalada de alta altitude, crossover, descida de alta velocidade e atendimento de desastres químicos.

Em 2019, ocorreu um vazamento de gás em um restaurante na região de Liujiayao de Pequim, o que causou um grande incêndio no local. Naquele momento, a válvula do tanque de gás estava queimada e não podia ser fechada. Com a cooperação deles, o tanque de gasolina foi elevado e foi usada uma pistola de água para esfriá-lo. Eles nunca sentiram medo no local do acidente. Eles apagaram o fogo o mais rápido possível, resgataram pessoas e minimizaram as perdas.

Ser bombeiro é uma das profissões mais perigosas em tempos de paz. Eles são os heróis mais próximos das pessoas comuns. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da gestão de emergência da China em abril de 2020, desde a fundação da República Popular da China, 636 bombeiros e 87 bombeiros da floresta morreram realizando o trabalho de combate a incêndios e resgate e salvando vidas e propriedades das pessoas.

FONTE China.org.cn

