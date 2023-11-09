China Unicom и Huawei помогают Exquisite Automotive с линией производства на 5G-Advanced | China Unicom и Huawei помогают Exquisite Automotive развернуть коммерческую гибкую производственную линию на базе 5G-Advanced
09 Nov, 2023, 14:49 ET
БАОДИН, Китай, 9 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Недавно компании China Unicom и Huawei начали помогать специализирующемуся на технологиях автоматизации филиалу компании Exquisite Automotive Systems Co., Ltd. («EA») в Баодине с развертыванием коммерческой гибкой производственной линии на базе технологии связи 5G-Advanced, отличающейся сверхвысокой надежностью и сверхнизкой задержкой.
На заводе компании Great Wall Motor в Баодине, провинция Хэбэй, оборудование на базе технологии связи 5G-Advanced используется на линии по производству крыш автомобилей. Традиционные промышленные средства управления опираются на проводные сети, обеспечивающие связь по последовательным каналам передачи данных и управление оконечным оборудованием. Однако после определенного периода эксплуатации износ проводов в результате трения в случае таких сценариев мобильного применения, как роботизированные манипуляторы, подвижные рабочие органы и поворотные столы, часто приводит к приостановкам производства, с которыми связаны в среднем 60 часов простоя в год.
Сети 5G-Advanced обеспечивают сверхвысокую надежность и сверхнизкие задержки, благодаря чему они идеально подходят для высокотехнологичных основных производственных процессов, требующих высокой скорости отклика. Беспроводные промышленные сети позволяют полностью устранить ограничения, связанные с проводами. По сравнению с проводными сетями решение на базе технологии 5G-Advanced упрощает развертывание сети и лучше подходит для организации гибкого производства. Сети 5G-Advanced также резко повышают эффективность за счет интеграции многочисленных функций, например сбора данных (информационные технологии) и управления производственным оборудованием (операционные технологии), которые в проводных сетях реализуются посредством двух раздельных выделенных линий.
Расположенная в Баодине, провинция Хэбэй, компания EA является дочерней компанией Great Wall Motor Co., Ltd. («GWM») и имеет годовой оборот свыше 2 млрд юаней. Компания EA отвечает за разработку интеллектуального оборудования и проектирование и интеграцию автоматизированных производственных линий для компании GWM и других автомобилестроительных компаний.
На пресс-конференции Юань Чжаньцзян (Yuan Zhanjiang), заместитель главного менеджера отдела отраслевой аналитики в компании EA, заявил: «Переход на новые цифровые технологии для трансформации и модернизации производственных предприятий совершенно необходим. Технология 5G-Advanced отличается сверхвысокой надежностью, сверхнизкими задержками и простотой развертывания. Эти характеристики были проверены лабораторией по исследованию промышленного Интернета 5G-Advanced компании EA, и скоро мы начнем использовать данную технологию в наших коммерческих производственных линиях. Мы не упустим возможность, создавшуюся в связи с трансформацией и модернизацией предприятия, и максимально используем цифровые технологии для последовательного развития наших возможностей в сфере интеллектуального производства, чтобы внести свой вклад в трансформацию и модернизацию GWM и более широкой производственной отрасли».
Сегодня многие страны рассматривают трансформацию промышленности за счет цифровых технологий как новый фактор, стимулирующий экономический рост. Следовательно, они стремятся делать производство все более цифровым, сетевым и интеллектуальным. Возможности цифрового оперативного управления стали для производственных предприятий обязательным требованием, и гибкое интеллектуальное производство постепенно набирает обороты.
Фан Цзиань (Fan Ji'an), главный научный сотрудник по большим данным компании China Unicom, отметил, что China Unicom ускоряет строительство цифровой инфраструктуры и углубляет интегрированные инновации в цифровые технологии. Г-н Фан сказал: «Промышленное применение технологии 5G-Advanced переходит с вспомогательного производства на основные производственные системы. Мы наблюдаем, что применение технологии 5G-Advanced становится все более типичным для ключевых сценариев, что делает производственную отрасль все более цифровой».
Компания China Unicom считает, что применение технологии 5G-Advanced может быть очень выгодно предприятиям. «Мы готовы работать со всеми сегментами, чтобы придать новый импульс инновациям и способствовать высококачественному развитию за счет интеграции цифровой и реальной экономики», — продолжил Фан.
Глобальная промышленность активно способствует развитию технологии 5G-Advanced. На прошедшем в прошлом месяце Глобальном форуме по широкополосной мобильной связи (Global Mobile Broadband Forum) 13 глобальных операторов связи, включая China Unicom, совместно запустили новую волну сетей 5G-Advanced, совершив переход от технических испытаний 5G-Advanced к коммерческому развертыванию. 2024 год станет первым годом коммерческого использования технологии 5G-Advanced.
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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2271838/image_2.jpg
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