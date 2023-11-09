China Unicom и Huawei помогают Exquisite Automotive с линией производства на 5G-Advanced | China Unicom и Huawei помогают Exquisite Automotive развернуть коммерческую гибкую производственную линию на базе 5G-Advanced

БАОДИН, Китай, 9 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Недавно компании China Unicom и Huawei начали помогать специализирующемуся на технологиях автоматизации филиалу компании Exquisite Automotive Systems Co., Ltd. («EA») в Баодине с развертыванием коммерческой гибкой производственной линии на базе технологии связи 5G-Advanced, отличающейся сверхвысокой надежностью и сверхнизкой задержкой.

Observers watch industrial robots working based on instructions wirelessly transmitted at high speeds via 5G-Advanced indoor base stations Yuan Zhanjiang, Deputy General Manager of EA's Industry Intelligence Department, speaking at the press conference Fan Ji'an, Chief Big Data Scientist of China Unicom, speaking at the press conference

На заводе компании Great Wall Motor в Баодине, провинция Хэбэй, оборудование на базе технологии связи 5G-Advanced используется на линии по производству крыш автомобилей. Традиционные промышленные средства управления опираются на проводные сети, обеспечивающие связь по последовательным каналам передачи данных и управление оконечным оборудованием. Однако после определенного периода эксплуатации износ проводов в результате трения в случае таких сценариев мобильного применения, как роботизированные манипуляторы, подвижные рабочие органы и поворотные столы, часто приводит к приостановкам производства, с которыми связаны в среднем 60 часов простоя в год.

Сети 5G-Advanced обеспечивают сверхвысокую надежность и сверхнизкие задержки, благодаря чему они идеально подходят для высокотехнологичных основных производственных процессов, требующих высокой скорости отклика. Беспроводные промышленные сети позволяют полностью устранить ограничения, связанные с проводами. По сравнению с проводными сетями решение на базе технологии 5G-Advanced упрощает развертывание сети и лучше подходит для организации гибкого производства. Сети 5G-Advanced также резко повышают эффективность за счет интеграции многочисленных функций, например сбора данных (информационные технологии) и управления производственным оборудованием (операционные технологии), которые в проводных сетях реализуются посредством двух раздельных выделенных линий.

Расположенная в Баодине, провинция Хэбэй, компания EA является дочерней компанией Great Wall Motor Co., Ltd. («GWM») и имеет годовой оборот свыше 2 млрд юаней. Компания EA отвечает за разработку интеллектуального оборудования и проектирование и интеграцию автоматизированных производственных линий для компании GWM и других автомобилестроительных компаний.

На пресс-конференции Юань Чжаньцзян (Yuan Zhanjiang), заместитель главного менеджера отдела отраслевой аналитики в компании EA, заявил: «Переход на новые цифровые технологии для трансформации и модернизации производственных предприятий совершенно необходим. Технология 5G-Advanced отличается сверхвысокой надежностью, сверхнизкими задержками и простотой развертывания. Эти характеристики были проверены лабораторией по исследованию промышленного Интернета 5G-Advanced компании EA, и скоро мы начнем использовать данную технологию в наших коммерческих производственных линиях. Мы не упустим возможность, создавшуюся в связи с трансформацией и модернизацией предприятия, и максимально используем цифровые технологии для последовательного развития наших возможностей в сфере интеллектуального производства, чтобы внести свой вклад в трансформацию и модернизацию GWM и более широкой производственной отрасли».

Сегодня многие страны рассматривают трансформацию промышленности за счет цифровых технологий как новый фактор, стимулирующий экономический рост. Следовательно, они стремятся делать производство все более цифровым, сетевым и интеллектуальным. Возможности цифрового оперативного управления стали для производственных предприятий обязательным требованием, и гибкое интеллектуальное производство постепенно набирает обороты.

Фан Цзиань (Fan Ji'an), главный научный сотрудник по большим данным компании China Unicom, отметил, что China Unicom ускоряет строительство цифровой инфраструктуры и углубляет интегрированные инновации в цифровые технологии. Г-н Фан сказал: «Промышленное применение технологии 5G-Advanced переходит с вспомогательного производства на основные производственные системы. Мы наблюдаем, что применение технологии 5G-Advanced становится все более типичным для ключевых сценариев, что делает производственную отрасль все более цифровой».

Компания China Unicom считает, что применение технологии 5G-Advanced может быть очень выгодно предприятиям. «Мы готовы работать со всеми сегментами, чтобы придать новый импульс инновациям и способствовать высококачественному развитию за счет интеграции цифровой и реальной экономики», — продолжил Фан.

Глобальная промышленность активно способствует развитию технологии 5G-Advanced. На прошедшем в прошлом месяце Глобальном форуме по широкополосной мобильной связи (Global Mobile Broadband Forum) 13 глобальных операторов связи, включая China Unicom, совместно запустили новую волну сетей 5G-Advanced, совершив переход от технических испытаний 5G-Advanced к коммерческому развертыванию. 2024 год станет первым годом коммерческого использования технологии 5G-Advanced.

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