China Unicom e Huawei ajudam a Exquisite Automotive a implantar uma linha de produção comercial flexível 5G-Advanced

BAODING, China, 9 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Recentemente, a China Unicom e a Huawei iniciaram um apoio à filial de tecnologia de automação Baoding da Exquisite Automotive Systems Co., Ltd. ("EA") para implantar uma linha de produção comercial flexível 5G-Advanced que apresenta confiabilidade extremamente alta e latência extremamente baixa.

Na fábrica da Great Wall Motor em Baoding, Hebei, equipamentos 5G-Advanced vêm sendo empregados na linha de produção dos tetos de automóveis. O controle industrial tradicional depende de redes com fio para realizar a conexão serial e o controle de equipamentos terminais. Contudo, após um certo período de operações, a abrasão dos fios em cenários de aplicações móveis, como braços robóticos, unidades deslizantes e mesas giratórias, muitas vezes resulta em interrupções de produção, causando uma média de cerca de 60 horas de inatividade por ano.

As redes 5G-Advanced oferecem confiabilidade extremamente alta e latência extremamente baixa, que as tornam a opção perfeita para processos de fabricação centrais de alta tecnologia que exigem altas velocidades de resposta. As redes industriais sem fio podem eliminar por completo as restrições dos fios. Quando comparada com redes com fio, a solução 5G-Advanced facilita a implantação de redes e pode oferecer melhor suporte à fabricação flexível. As redes 5G-Advanced também aumentam a eficiência ao integrar múltiplas funções, como funções de coleta de dados (TI) e controle industrial (TO) que são proporcionadas por duas linhas privadas separadas em redes com fio.

Localizada em Baoding, Hebei, a EA é uma subsidiária da Great Wall Motor Co., Ltd. (GWM), tendo um faturamento anual de mais de CNY2 bilhões. A EA é responsável por desenvolver equipamentos inteligentes, bem como pelo projeto e integração de linhas de produção automatizadas para a GWM e outras empresas automobilísticas.

Na conferência de imprensa, Yuan Zhanjiang, Diretor Geral Adjunto do Departamento de Inteligência Industrial da EA, afirmou: "A digitalização é uma obrigação para transformar e atualizar empresas de fabricação. O 5G-Advanced apresenta confiabilidade extremamente alta, baixa latência e fácil implantação. Estes recursos foram verificados no laboratório de Internet industrial 5G-Advanced da EA e em breve começarão a dar suporte a nossas linhas de produção comercial. Iremos aproveitar a oportunidade apresentada pela transformação e atualização empresariais, bem como faremos uso das tecnologias digitais para aprimorar continuamente nossas capacidades de fabricação inteligente, além de contribuir para a transformação e atualização da GWM e do setor de fabricação em geral."

Hoje em dia, muitos países observam a transformação digital industrial como um novo impulsionador de crescimento econômico. Logo, estão se esforçando para tornar a fabricação cada vez mais digital, conectada e inteligente. As capacidades de operação digital são agora uma obrigação para as empresas de produção, sendo que a fabricação inteligente e flexível está ganhando força continuamente.

Fan Ji'an, Cientista Chefe de Big Data da China Unicom, indicou que a China Unicom está acelerando a construção de infraestrutura digital e aprofundando a inovação integrada em tecnologias digitais. Fan disse: "Impulsionadas pelo 5G-Advanced, as aplicações industriais estão passando da produção auxiliar para sistemas de produção centrais. Estamos notando aplicações 5G-Advanced mais usuais surgirem em cenários chave, impulsionando ainda mais o setor de fabricação a se tornar digital."

A China Unicom acredita que as aplicações 5G-Advanced podem agregar maior valor às empresas. "Estamos dispostos a trabalhar com todos os setores para criar um novo impulso à inovação e promover o desenvolvimento de alta qualidade mediante a integração de economias digitais e reais", continuou Fan.

A indústria mundial está promovendo ativamente o desenvolvimento do 5G-Advanced. Durante o Fórum Global de Banda Larga Móvel concluído no mês passado, 13 operadoras internacionais, incluindo a China Unicom, lançaram em conjunto a primeira onda de redes 5G-Advanced, marcando a transição do 5G-Advanced da verificação técnica para a implantação comercial. 2024 irá marcar o primeiro ano de uso comercial do 5G-Advanced.

