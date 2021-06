China Unicom e ZTE conducono la prima sperimentazione commerciale del settore sulla soluzione di orchestrazione intelligente delle reti radio

SHENZHEN, Cina, 15 giugno 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, le imprese e i consumatori per l'Internet mobile, e China Unicom hanno condotto a Dalian, in Cina, una sperimentazione commerciale della prima soluzione di orchestrazione intelligente delle reti radio, con orchestrazione sia degli utenti che della rete.

All'inizio del 2021, ZTE ha lanciato la prima soluzione di orchestrazione intelligente delle reti radio del settore, basata sulla visione di ZTE e sul lavoro per lo sviluppo della rete 5G. Grazie all'intelligence nativa della stazione base, questa soluzione migliora la user experience in virtù dell'orchestrazione degli utenti e di rete, soddisfacendo le esigenze più diverse dei servizi B2B e B2C.

I risultati dimostrano che l'orchestrazione dell'utente può portare a dei miglioramenti sia in termini di esperienze degli utilizzatori del 5G sia per il 5G camping ratio. Il rapporto uplink NR e basso throughput per utente è ridotto del 50% mentre , il ritardo dell'handover è ridotto del 50% e il 5G camping ratio è aumentato notevolmente.

Inoltre, quando è attiva la condivisione dinamica dello spettro 4G/5G, l'orchestrazione della rete può regolare automaticamente le configurazioni dello spettro in base alle esigenze del traffico. Il basso throughput per utente 5G è aumentato del 20%-130%, adattandosi alla configurazione dello spettro, mentre il numero di utenti 4G e il traffico rimangono inalterati. Ciò offre nuove possibilità per il miglioramento dell'esperienza dell'utente NR e la semplificazione O&M nello scenario di condivisione dinamica dello spettro 4G/5G.

Ad oggi, ZTE e China Unicom hanno compiuto grandi progressi in vari settori pilota in materia di innovazione. Ad esempio, ZTE si è aggiudicata l'ICT China 2020 Annual Excellent Solution Award per la sua affidabile soluzione di condivisione basata sulla tecnologia blockchain nello scenario di condivisione 5G RAN e ha ricevuto il Best Practice Award for 5G Network and Terminal Coordination per la propria rete 5G privata a bassa quota.

In futuro, ZTE e China Unicom collaboreranno ulteriormente nell'orchestrazione intelligente di reti radio da norme, prodotti e servizi per facilitare la ricerca, lo sviluppo e le applicazioni commerciali, al fine di costruire reti 5G caratterizzate da una migliore user experience e una maggiore efficienza della rete.

