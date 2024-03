China UnionPay optimise les services de paiement avec le lancement de son Projet Excellence 2024

SHANGHAI, 18 mars 2024 /PRNewswire/ -- La cérémonie de lancement d'Explore China Your Way with UnionPay: China UnionPay Payment Service Optimization - Project Excellence 2024 (en français, « Explorez la Chine à votre façon avec UnionPay: optimisation du service de paiement China UnionPay - Projet Excellence 2024 ») s'est déroulée le 15 mars à Shanghai. M. Zhang Qingsong, membre du comité de la Banque populaire de Chine (PBOC) et sous-gouverneur de la PBOC, et Mme Xie Dong, vice-mairesse de Shanghai, ont assisté à la cérémonie avant d'y prononcer une allocution. Étaient aussi présents M. Wang Ping, secrétaire général adjoint du gouvernement populaire municipal de Shanghai, M. Jin Penghui et M. Liu Xingya, directeurs adjoints du Siège de Shanghai de la PBOC, M. Wang Sheng, directeur général adjoint du Département des paiements et des règlements de la PBOC, ainsi que les dirigeants de China UnionPay, dont M. Dong Junfeng ainsi que messieurs Shao Fujun et Cai Jianbo, respectivement président du conseil d'administration et président. Parmi les autres participants figuraient des représentants des autorités municipales de Shanghai, des grandes banques commerciales chinoises, des acquéreurs, des commerçants, des régulateurs étrangers, des partenaires internationaux et d'autres systèmes de cartes internationaux.

Le Conseil d'État a récemment publié des lignes directrices afin d'optimiser davantage les services de paiement en Chine. Ce document vise à remédier aux goulets d'étranglement dans les services de paiement et à améliorer un système de paiement diversifié à plusieurs niveaux, conformément aux préférences des différents groupes d'utilisateurs. La publication de ces lignes directrices démontre pleinement l'importance que le gouvernement central attache au développement de l'industrie des paiements, et sert de feuille de route pour la croissance future du secteur. Il est essentiel de bâtir un système de services de paiement dans lequel différentes options se développent en parallèle et se complètent, et de créer un environnement de paiement inclusif et pratique pour faciliter un développement de haute qualité pour l'industrie des paiements.

Afin de satisfaire pleinement les exigences établies par les lignes directrices, China UnionPay a pris l'initiative de lancer le Projet Excellence 2024 pour participer à la campagne visant à améliorer les facilités de paiement pour les personnes âgées et les visiteurs internationaux en Chine. Le Projet Excellence 2024 sera conjointement mis en œuvre et cofinancé par les acteurs de l'industrie, dans le but de fournir des solutions complètes pour tous les cas d'utilisation en Chine. Plus précisément, China UnionPay prendra les devants et fournira trois milliards de yuans pour se concentrer sur les mises à niveau des terminaux d'acceptation, le placement et la publicité, etc. dans les villes et dans les cas d'utilisation clés. Dans le même temps et sous l'impulsion des autorités gouvernementales dans des secteurs spécifiques, UnionPay encouragera d'autres acteurs de l'industrie à mettre leurs ressources en commun. Les efforts porteront sur 41 villes clés à l'échelle nationale et 26 cas d'utilisation à haute fréquence dans huit domaines majeurs : la restauration, l'hébergement, le transport, les visites touristiques, le shopping, le divertissement, les soins de santé et l'éducation. En fournissant des solutions de paiement complètes qui comprennent des cartes, des codes QR, des produits de paiement OEM et des retraits d'espèces, l'entreprise favorisera le développement parallèle et complémentaire des paiements mobiles, par carte et en espèces. Le Projet Excellence 2024 débutera à Shanghai avec des campagnes de marketing annuelles ayant pour thème « Explore China Your Way avec UnionPay », visant à fournir plus de réductions et d'options ainsi qu'une meilleure expérience.

Au cours de l'événement, M. Zhang Qingsong, vice-gouverneur de la PBOC, a déclaré que le développement rapide et la pénétration accélérée du paiement mobile en Chine durant ces dernières années ont été essentiels pour réduire les coûts de transaction et pour promouvoir l'inclusion financière. Cependant, de nouveaux défis ont également émergé, tels que le fossé numérique pour la population âgée et les obstacles auxquels les visiteurs internationaux se trouvent confrontés en Chine. Pour mettre en œuvre la décision et les dispositions prises par le gouvernement central, la PBOC a rapidement mis en place un groupe de travail dédié à l'implémentation d'une série de mesures conformes aux lignes directrices du Conseil d'État. Il reconnaît l'action rapide de China UnionPay pour mettre en commun les ressources avec d'autres parties, et encourage toutes les entités à renforcer cette synergie et à fournir les ressources nécessaires afin d'obtenir des résultats substantiels en augmentant la praticité des paiements. Shanghai, l'une des principales destinations pour les voyageurs entrants, a acquis une expérience précieuse en soutenant l'Exposition internationale d'importation de Chine (CIIE). M. Zhang Qingsong espère que la ville pourra continuer à montrer l'exemple en implémentant davantage de mesures visant à améliorer la facilité des paiements. La PBOC travaillera avec les parties concernées, continuera de développer les cas d'utilisation des paiements et coordonnera les efforts pour remédier aux lacunes et aux faiblesses identifiées. Cela rendra les services de paiement plus chaleureux et plus largement accessibles afin de contribuer à l'ouverture de la Chine à des normes élevées, à l'optimisation de l'environnement commercial du pays ainsi qu'au niveau de bonheur et au sentiment de gain de la population locale.

Mme Xie Dong, vice-mairesse de Shanghai, a déclaré que le paiement était le fondement de l'économie et de la finance et qu'il jouait un rôle crucial dans la facilitation de la vie des gens, dans l'optimisation de l'environnement des affaires et dans la construction d'un marché de consommation prospère. La PBOC a guidé toutes les parties de l'industrie des paiements pour établir un réseau d'acceptation à plusieurs niveaux et à large couverture, permettant à la Chine de devenir un leader mondial dans le domaine des services de paiement. Shanghai, où China UnionPay a attiré de nombreuses entreprises en amont et en aval de la chaîne industrielle pour former un cluster, est le plus grand centre de traitement au monde pour les transactions par carte. Comme la ville accueille chaque année un grand nombre de visiteurs internationaux et se trouve également être l'une des premières de Chine à entrer dans une ère de vieillissement de la société, le choix de Shanghai en tant que première étape du Projet Excellence 2024 revêt une importance significative. Mme Xie Dong pense que le Projet Excellence pourra permettre aux personnes âgées et aux voyageurs internationaux, entre autres, de se sentir acceptés et accueillis, en plus de rendre les services de paiement plus accommodants à Shanghai. Le gouvernement municipal de Shanghai soutiendra pleinement le projet et se tient prêt à travailler avec toutes les parties, y compris la PBOC, pour mettre en œuvre les exigences énumérées dans les lignes directrices du Conseil d'État, dans le but de développer la solution de Shanghai qui comblera le fossé numérique et améliorera le système de services de paiement diversifié à plusieurs niveaux. Ensemble, toutes les parties peuvent contribuer à l'optimisation de l'environnement des affaires et à un développement économique et social de haute qualité.

M. Dong Junfeng, de China UnionPay, a souligné que l'optimisation des services de paiement était une politique nationale et une responsabilité partagée par tous les acteurs de l'industrie. China UnionPay a mis en œuvre les décisions stratégiques du gouvernement central et les modalités de travail de la PBOC en remplissant son rôle primordial de système de cartes. Il espère que grâce au Projet Excellence 2024, China UnionPay pourra inspirer d'autres parties prenantes de l'industrie à contribuer par le biais de leurs ressources, à promouvoir le développement parallèle et complémentaire des paiements par carte, mobiles et en espèces, et à respecter et soutenir les droits des clients à choisir leurs outils de paiement. Le Projet Excellence 2024 est une initiative majeure reliant les différents maillons de l'industrie des services de paiement, ainsi qu'une initiative systématique qui appelle à un consensus et à une coordination dans l'ensemble du secteur, en Chine et à l'étranger. Sous la direction de la PBOC et des gouvernements locaux, China UnionPay fera équipe avec les banques, China UMS et les acquéreurs internes et externes à la Chine continentale, et s'efforcera de mettre à disposition des solutions complètes dans tous les cas d'utilisation à travers la Chine. En outre, UnionPay renforcera la collaboration avec les banques et les établissements de paiement, accélérera l'interopérabilité des codes de paiement, renforcera le partenariat avec les institutions de traitement chinoises, et poursuivra les consultations avec d'autres systèmes de cartes internationaux afin d'établir conjointement un écosystème de paiement pratique, ouvert et inclusif. En fin de compte, les produits UnionPay seront faciles à utiliser dans tous les cas d'utilisation, offrant une expérience supérieure, plus d'options et une valeur plus élevée pour les personnes âgées et les visiteurs internationaux en Chine.

Au cours de la cérémonie, China UnionPay a présenté 29 réalisations commerciales dans les domaines de l'émission de cartes internationales, des portefeuilles électroniques à l'étranger et de l'acceptation en Chine. Parmi ceux-ci, des accords ont été signés avec des partenaires des Philippines, de l'Australie et du Pakistan afin d'émettre trois millions de cartes UnionPay. Dix portefeuilles majeurs, dont AEON dans la région administrative spéciale de Hong Kong, OCBC à Singapour et le portefeuille électronique LPB au Vietnam, prennent désormais en charge les paiements QR UnionPay, couvrant ainsi 60 millions de clients potentiels. Plus de dix commerçants en ligne et physiques bien connus tels que Meituan, Trip.com, Pinduoduo, JD.com et Shouqianba acceptent les produits de paiement internationaux UnionPay. Les véhicules de Hong Kong et de Macao se rendant sur le continent peuvent bénéficier de paiements sans faille dans plusieurs parkings et péages de la province du Guangdong.

Lors de l'événement, UnionPay a également signé des accords de collaboration avec Ctrip Financial Services et China Tourism Group pour fournir des services de paiement transfrontaliers plus conviviaux aux visiteurs internationaux en Chine. Ces deux collaborations témoignent du partenariat approfondi entre les secteurs du paiement et du tourisme, qui améliore collectivement les services offerts aux voyageurs entrants en Chine. Ils sont également le fruit des efforts de collaboration entre les industries concernées. Des campagnes de marketing thématiques ciblant ces voyageurs ont également été lancées dans le cadre du Projet Excellence 2024, visibles dans les centres de visa, les compagnies aériennes, les agences de voyages en ligne et plus de 100 000 commerçants dans plusieurs locations dont Shanghai, le Guangdong, le Zhejiang et Shenzhen. Près de 20 émetteurs originaires de pays tels que la Corée du Sud, la Thaïlande et le Kazakhstan offriront un cashback allant jusqu'à 12 % à leurs titulaires de cartes UnionPay en Chine. De plus, UnionPay Travel Mate Asia, une carte proposant des destinations populaires sur le continent chinois, se verra améliorée. La nouvelle série de programmes d'émission de cartes couvrira plus de destinations avec des avantages plus intéressants.

En tant qu'infrastructure financière clé en Chine et l'un des principaux systèmes de cartes internationaux, China UnionPay a toujours adhéré à son objectif initial de « paiement pour le peuple » et renforcé la collaboration avec d'autres parties prenantes de l'industrie. Avec ses solutions complètes qui couvrent toutes sortes de paiements, quel que soit l'emplacement, le véhicule et le mode, China UnionPay continue de faciliter les paiements pour les groupes tels que les personnes âgées et les visiteurs internationaux en Chine. Tout en améliorant les services tels que l'acceptation des cartes et le retrait d'espèces aux guichets automatiques, China UnionPay a déployé une version de l'application UnionPay adaptée aux personnes âgées, qui leur permettra de profiter des avantages apportés par l'ère du paiement numérique. En outre, UnionPay a émis plus de 230 millions de cartes en dehors du continent chinois, lancé près de 200 portefeuilles électroniques UnionPay et étendu le réseau d'acceptation à 183 pays et régions, faisant d'UnionPay une solution de paiement globale qui sert les titulaires de cartes du monde entier dans leur vie quotidienne et professionnelle.

À l'avenir, China UnionPay travaillera avec tous les acteurs de l'industrie pour accélérer la mise en œuvre du Projet Excellence, en s'engageant à réaliser des progrès substantiels dans un plus grand nombre de villes et de cas d'utilisation clés.