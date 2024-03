China UnionPay startet Project Excellence 2024 zur Optimierung von Zahlungsdiensten

SHANGHAI, 18. März 2024 /PRNewswire/ -- Am 15. März fand die Eröffnungszeremonie für Explore China Your Way with UnionPay: China UnionPay Payment Service Optimization – Project Excellence 2024 in Shanghai statt. Zhang Qingsong, Mitglied des Komitees der CPC People's Bank of China (PBOC) und stellvertretender Gouverneur der PBOC, und Xie Dong, Vizebürgermeisterin von Shanghai, nahmen an der Zeremonie teil und hielten Vorträge. Außerdem nahmen an der Veranstaltung Wang Ping, stellvertretender Generalsekretär der Volksregierung der Stadt Shanghai, Jin Penghui und Liu Xingya, stellvertretende Direktoren des Shanghaier Hauptsitzes der PBOC, Wang Sheng, stellvertretender Generaldirektor der Zahlungsverkehrs- und Abwicklungsabteilung der PBOC, sowie die Führungskräfte von China UnionPay, darunter Dong Junfeng, Shao Fujun, Vorsitzender, und Cai Jianbo, Präsident, teil. Unter den Zuhörern waren auch Vertreter der Stadtverwaltung von Shanghai, großer chinesischer Geschäftsbanken, Acquirer, Händler, ausländischer Aufsichtsbehörden, internationaler Partner und anderer globaler Kartensysteme.

Der Staatsrat hat kürzlich Leitlinien zur weiteren Optimierung der Zahlungsdienste in China herausgegeben. Das Dokument zielt darauf ab, die Engpässe bei Zahlungsdiensten zu beseitigen und ein vielschichtiges und diversifiziertes Zahlungsdienstleistungssystem zu verbessern, das den Zahlungspräferenzen der verschiedenen Nutzergruppen gerecht wird. Die Veröffentlichung der Leitlinien zeigt die Bedeutung, die die Zentralregierung der Entwicklung des Zahlungsverkehrsgewerbes beimisst, und dient als Roadmap für das künftige Wachstum der Branche. Sie ist von entscheidender Bedeutung für den Aufbau eines Systems für Zahlungsdienstleistungen, in dem sich verschiedene Zahlungsoptionen parallel entwickeln und gegenseitig ergänzen, und für die Schaffung eines integrativen und bequemen Zahlungsumfelds, das eine hochwertige Entwicklung der Zahlungsbranche erleichtert.

Um die Anforderungen der Richtlinien vollständig umzusetzen, hat China UnionPay die Initiative ergriffen und das Project Excellence 2024 ins Leben gerufen, um sich an der Kampagne zur Verbesserung des Zahlungsverkehrs für ältere Menschen und internationale Besucher in China zu beteiligen. Mit dem Ziel, umfassende Lösungen für alle Anwendungsfälle in ganz China bereitzustellen, wird das Project Excellence 2024 von den Branchenteilnehmern gemeinsam umgesetzt und mitfinanziert. Konkret wird China UnionPay die Führung übernehmen und 3 Mrd. CNY für die Aufrüstung von Akzeptanzterminals, die Aufstellung von Schildern, Werbung usw. für bestimmte Anwendungsfälle in den wichtigsten Städten bereitstellen. Gleichzeitig wird UnionPay unter der Leitung von Regierungsbehörden in bestimmten Sektoren andere Branchenakteure dazu ermutigen, ihre Ressourcen zu bündeln. Die Maßnahmen decken 41 wichtige Städte im ganzen Land und 26 hochfrequente Anwendungsfälle in acht Hauptkategorien ab, darunter Gastronomie, Hotelgewerbe, Transport, Sightseeing, Shopping, Unterhaltung, Gesundheit und Bildung. Durch die Bereitstellung umfassender Zahlungslösungen, zu denen Karten, QR-Codes, OEM-Pay-Produkte und Bargeldabhebungen gehören, wird das Unternehmen die parallele und sich ergänzende Entwicklung von mobilen, Karten- und Bargeldzahlungen vorantreiben. Project Excellence 2024 wird in Shanghai mit Marketingkampagnen beginnen, die das ganze Jahr über unter dem Motto Explore China Your Way with UnionPay laufen werden und darauf abzielen, mehr Rabatte und Optionen sowie ein besseres Erlebnis zu bieten.

Während der Veranstaltung erklärte Zhang Qingsong, stellvertretender Gouverneur der PBOC, dass die rasche Entwicklung und die beschleunigte Verbreitung des mobilen Zahlungsverkehrs in China in den letzten Jahren entscheidend zur Senkung der Transaktionskosten und zur Förderung der finanziellen Inklusion beigetragen haben. Zur Umsetzung des Beschlusses und der Vorkehrungen der Zentralregierung hat die PBOC umgehend eine spezielle Arbeitsgruppe eingesetzt, die eine Reihe von Maßnahmen im Einklang mit den Leitlinien des Staatsrats ergreift. Er würdigt die raschen Schritte von China UnionPay, um die Ressourcen mit anderen Parteien zu bündeln, und ermutigt alle Einrichtungen, die Synergien zu verstärken und die notwendigen Ressourcen bereitzustellen, um signifikante Ergebnisse bei der Verbesserung des Zahlungsverkehrs zu erzielen. Als eines der wichtigsten Ziele für ankommende Reisende hat Shanghai wichtige Erfahrungen bei der Unterstützung der China International Import Expo (CIIE) gesammelt. Er hofft, dass die Stadt auch weiterhin mit gutem Beispiel vorangeht und weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Zahlungsverkehrs wirksam umsetzt. Die PBOC wird mit den relevanten Partnern zusammenarbeiten, weitere Anwendungsfälle für den Zahlungsverkehr entwickeln und die Anstrengungen zur Behebung von Mängeln und Schwächen koordinieren. Sie wird die Zahlungsdienste freundlicher und umfassender gestalten und so zur Öffnung Chinas auf hohem Niveau, zu einem optimierten Geschäftsumfeld in China sowie zu mehr Freude und Nutzen für die Menschen beitragen.

Frau Xie Dong, Vizebürgermeisterin von Shanghai, zufolge bildet der Zahlungsverkehr die Grundlage der Wirtschaft und des Finanzwesens und übernimmt eine entscheidende Rolle dabei, das Leben der Menschen zu erleichtern, das Geschäftsumfeld zu optimieren und einen florierenden Verbrauchermarkt aufzubauen. Die PBOC hat alle Beteiligten in der Zahlungsindustrie dazu aufgefordert, ein vielschichtiges und flächendeckendes Akzeptanznetz aufzubauen, das China helfen wird, zu einem weltweit führenden Anbieter von Zahlungsdienstleistungen aufzusteigen. Shanghai ist das weltweit größte Clearingzentrum für kartengestützte Transaktionen. Dort hat China UnionPay zahlreiche Unternehmen aus der vor- und nachgelagerten Industriekette angezogen, die sich zu einem Cluster zusammengeschlossen haben. Da Shanghai jedes Jahr zahlreiche internationale Besucher empfängt und zudem als eine der ersten Städte Chinas in das Zeitalter der alternden Gesellschaft eintritt, ist die Wahl Shanghais als erste Station des Project Excellence 2024 von besonderer Bedeutung. Sie ist davon überzeugt, dass Project Excellence unter anderem älteren Menschen und internationalen Reisenden das Gefühl geben könne, akzeptiert und willkommen zu sein, und dass die Zahlungsdienste in Shanghai kundenfreundlicher werden. Die Stadtregierung von Shanghai wird das Projekt uneingeschränkt unterstützen und ist zur Kooperation mit allen Beteiligten bereit, einschließlich der PBOC, um die in den Leitlinien des Staatsrats aufgeführten Anforderungen umzusetzen und die Shanghaier Lösung zu entwickeln, die die digitale Kluft überbrücken und das vielschichtige und diversifizierte Zahlungsdienstleistungssystem verbessern wird. Gemeinsam können alle Beteiligten zur Optimierung des Geschäftsklimas und zu einer hochwertigen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung beitragen.

Dong Junfeng von China UnionPay wies darauf hin, dass die Optimierung von Zahlungsdiensten eine nationale Politik und eine gemeinsame Verantwortung aller Branchenteilnehmer sei. China UnionPay hat die strategischen Entscheidungen der Zentralregierung und die Arbeitsvereinbarungen der PBOC umgesetzt, indem es seine zentrale Rolle als Kartensystem erfüllt hat. Er hofft, dass China UnionPay durch das Project Excellence 2024 andere Akteure der Branche dazu inspirieren kann, ihre Ressourcen einzubringen, die parallele und komplementäre Entwicklung von Karten-, Mobil- und Barzahlungen zu fördern und das Recht der Kunden auf die Wahl der Zahlungsmethode zu respektieren und zu unterstützen. Project Excellence 2024 ist eine wichtige Initiative, die verschiedene Zweige der Zahlungsverkehrsbranche miteinander verbindet, und verfolgt einen systematischen Ansatz, der einen Konsens und eine Koordinierung in der gesamten Zahlungsverkehrsbranche sowohl innerhalb als auch außerhalb Chinas erfordert. Unter der Führung der PBOC und lokaler Regierungen wird China UnionPay mit Banken, China UMS und Acquirern innerhalb und außerhalb von Festlandchina zusammenarbeiten und eine umfassende Verfügbarkeit von Komplettlösungen für alle Anwendungsfälle in ganz China anstreben. Darüber hinaus wird UnionPay die Zusammenarbeit mit Banken und Zahlungsinstituten verstärken, die Interoperabilität von Zahlungscodes vorantreiben, die Partnerschaft mit chinesischen Clearing-Instituten ausbauen und weitere Konsultationen mit anderen internationalen Kartensystemen führen, um gemeinsam ein bequemes, offenes und integratives Ökosystem für Zahlungen aufzubauen. Letztendlich werden die UnionPay-Produkte in jedem Anwendungsfall einfach zu benutzen sein und älteren Menschen und internationalen Besuchern Chinas ein verbessertes Erlebnis, mehr Optionen und einen höheren Nutzen bieten.

Während der Zeremonie gab China UnionPay 29 Geschäfts-Highlights bekannt, die sich auf die Ausgabe von internationalen Karten, elektronische Geldbörsen im Ausland und die Akzeptanz in China beziehen. Unter anderem wurden Vereinbarungen mit Partnern auf den Philippinen, in Australien und Pakistan über die Ausgabe von drei Millionen UnionPay-Karten unterzeichnet. Zehn große Geldbörsen, darunter AEON in der Sonderverwaltungsregion Hongkong, OCBC in Singapur und die LPB e-Wallet in Vietnam, unterstützen jetzt UnionPay QR-Zahlungen, die schätzungsweise 60 Millionen potenzielle Kunden abdecken. Mehr als zehn bekannte Online- und Offlinehändler, darunter Meituan, Trip.com, Pinduoduo, JD.com und Shouqianba, akzeptieren internationale UnionPay-Zahlungsprodukte. Fahrzeuge aus Hongkong und Macao, die in Festlandchina einreisen, können auf mehreren Parkplätzen und an Mautstellen in der Provinz Guangdong nahtlos bezahlen.

Während der Veranstaltung unterzeichnete UnionPay auch Kooperationsvereinbarungen mit Ctrip Financial Services und der China Tourism Group, um benutzerfreundlichere grenzüberschreitende Zahlungsdienste für internationale Besucher in China anzubieten. Diese beiden Kooperationen untermauern die enge Partnerschaft zwischen dem Zahlungsverkehrs- und dem Tourismussektor, die den Service für ausländische Reisende in China verbessern, und sind das Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen der betreffenden Branchen. Im Rahmen von Project Excellence 2024 wurden auch themenbezogene Marketingkampagnen für diese Reisenden gestartet, die in Visazentren, bei Fluggesellschaften, Onlinereisebüros und bei über 100.000 Händlern in verschiedenen Orten wie Shanghai, Guangdong, Zhejiang und Shenzhen erhältlich sind. Fast 20 Emittenten aus Ländern wie Südkorea, Thailand und Kasachstan bieten ihren Karteninhabern, die UnionPay-Karten in China verwenden, bis zu 12 % Cashback. Aufgewertet wird auch die Travel Mate Asia von UnionPay, eine Karte mit beliebten Reisezielen auf dem chinesischen Festland. Die neue Reihe von Kartenausgabeprogrammen wird mehr Reiseziele mit mehr attraktiven Vorteilen abdecken.

Als eine der wichtigsten Finanzinfrastrukturen Chinas und eines der größten Kartensysteme der Welt hat sich China UnionPay stets an das ursprüngliche Ziel des „Zahlungsdienstes für die Bevölkerung" gehalten und die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren der Branche intensiviert. Mit seinen umfassenden Lösungen, die alle Arten von Zahlungen unabhängig von Ort, Zahlungsmittel und Zahlungsmethode abdecken, erleichtert China UnionPay weiterhin Zahlungen für Zielgruppen wie Senioren und internationale Besucher in China. Neben der Verbesserung von Dienstleistungen wie der Kartenakzeptanz und der Bargeldabhebung an Geldautomaten hat China UnionPay eine seniorenfreundliche Version der UnionPay-App eingeführt, die es älteren Menschen ermöglicht, die Vorteile des digitalen Zahlungsverkehrs zu nutzen. Darüber hinaus hat UnionPay mehr als 230 Millionen Karten außerhalb von Festlandchina ausgegeben, fast 200 UnionPay-gestützte E-Wallets eingeführt und das Akzeptanznetz auf 183 Länder und Regionen ausgeweitet, was UnionPay zu einer globalen Zahlungslösung macht, die Karteninhabern weltweit im Alltag und bei der Arbeit unterstützt.

In Zukunft wird China UnionPay mit allen Branchenteilnehmern zusammenarbeiten, um die Umsetzung von Project Excellence voranzutreiben. Dabei werden substanzielle Fortschritte in weiteren wichtigen Städten und Anwendungsfällen angestrebt.