Chinas führendes Unternehmen der Dialysebranche präsentiert innovative Lösungen auf der MEDICA 2025

CHONGQING, China, 17. November 2025 /PRNewswire/ -- SWS Medical , ein führender Anbieter von Blutreinigungslösungen in China, wird seine innovativen Produkte auf der MEDICA 2025 in Düsseldorf vom 17. bis 21. November (Halle 11/E14) präsentieren. Als eine der weltweit größten Fachmessen bietet die MEDICA der SWS eine Plattform, um ihr Engagement für die Verbesserung der Patientenversorgung durch innovative Technologien zu demonstrieren. SWS wird auch an der Gesundheitskonferenz China (Chongqing) – Deutschland (Düsseldorf) teilnehmen, um Chinas intelligente Blutreinigungslösungen vorzustellen.

Mit über zwanzig Jahren Branchenexpertise hat sich SWS Medical (SWS Hemodialysis Care Co., Ltd.) eine starke internationale Präsenz aufgebaut. Mit über 10.000 weltweit installierten Geräten ist das Unternehmen Chinas führender Exporteur von Dialysegeräten in über 100 Länder und hält mehr als 300 Patente. SWS dominiert den chinesischen Markt sowohl bei Geräten zur kontinuierlichen Blutreinigung als auch bei Dialysegeräten mit Marktanteilen von 18 % bzw. 20 % von Januar bis Oktober 2025. SWS ist bekannt für zuverlässige, erschwingliche und technologisch fortschrittliche Blutreinigungslösungen und unterhält weltweit strategische Partnerschaften, darunter wichtige Kooperationen in Düsseldorf.

Auf der MEDICA haben Besucher die Möglichkeit, das umfassende Produktportfolio der SWS kennenzulernen, das darauf ausgelegt ist, Behandlungsergebnisse und die Effizienz von Arbeitsabläufen zu verbessern. Zu den Highlights gehören:

Die SWS-4000 und SWS-6000 Serie , ein Beispiel für Chinas führende Dialysetechnologie. Das SWS-6000, Chinas meistverkauftes Modell des Jahres 2024, verfügt über eine zertifizierte Überwachung von Blutdruck, Volumen, Temperatur und Online-Clearance-Rate – es ist das einzige Gerät in China, das alle vier Funktionen bietet. Das Online-HDF-System des SWS-4000 ermöglicht eine personalisierte Produktion steriler Flüssigkeiten. Die Echtzeitüberwachung, die intuitiven Bedienelemente und die automatisierten Sicherheitsfunktionen des SWS-6000 gewährleisten sicherere und effizientere Behandlungen.

Das SWS-5000 , Chinas meistverkauftes CRRT-Gerät mit CE-Zertifizierung, revolutioniert die Intensivpflege mit seiner preisgekrönten All-in-One-Plattform, die die Blutreinigung mehrerer Organe unterstützt, darunter Leber, Nieren, Herz, Lunge und Bauchspeicheldrüse.

Die SWS-Dialysatoren-Serie verfügt über eine proprietäre Dampfsterilisation mit Vorvakuumdruck und zu 100 % BPA-freie Komponenten. Seine überlegene Clearance von gelösten Stoffen und zuverlässige Ultrafiltration mit Albuminretention entsprechen den klinischen Best-Practice-Zielen.

SWS Membrane bietet einen biokompatiblen PES-Hohlfaser-Flüssigkeitsfilter, der durch sein benzenfreies Design, eine optimierte Toxinentfernung und eine Nanofiltration, die auf Toxine mit mittlerem Molekulargewicht abzielt, die Sicherheit der Dialyse erhöht. Das Wellenfaserdesign und das glatte Lumen verbessern den Durchfluss und den Freiraum.

Die SWS Cartridge-Serie wurde für eine hocheffiziente Reinigung entwickelt und nutzt fortschrittliche Adsorptionstechnologie mit einem robusten Harz, wodurch die Partikelabgabe minimiert wird. Die patentierte sphärische Hüllenstruktur maximiert den Blutkontakt und die Adsorptionsleistung und gewährleistet so eine sicherere und effektivere Therapie.

Der TWT-Dialyseflüssigkeitsfilter gewährleistet eine hochwertige Dialyse und ermöglicht bis zu 160 Behandlungen oder 900 Behandlungsstunden.

SWS Medical mit Sitz in Chongqing ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen medizinischen Produkten und Dienstleistungen. Sein Angebot umfasst fortschrittliche Blutreinigungsgeräte, hochwertige Einwegprodukte, ein intelligentes Dialysemanagementsystem und ein Netzwerk von Dialysezentren. SWS ist mit einer umfassenden Blutreinigungs-Industriekette einzigartig positioniert, leitet die China Blood Purification Industry Technology Innovation Strategic Alliance und ist führend in der Entwicklung von nationalen und industriellen Standards. Die Geräte des am STAR Market (SSE: 688410), börsennotierten Unternehmens tragen die CE-Kennzeichnung und entsprechen der Norm ISO 13485:2016.

