Le leader chinois du secteur de la dialyse présente des solutions de pointe au salon MEDICA 2025

CHONGQING, Chine, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- SWS Medical , l'un des principaux fournisseurs de solutions de purification du sang en Chine, exposera ses produits innovants au salon MEDICA 2025 de Düsseldorf, en Allemagne, du 17 au 21 novembre (hall 11/E14). MEDICA, l'un des plus grands salons professionnels du monde, offre à SWS une plateforme pour mettre en avant sa détermination à faire progresser les soins prodigués aux patients grâce à une technologie innovante. SWS participera également à la conférence Chine (Chongqing)-Allemagne (Düsseldorf) sur les soins de santé pour montrer les solutions chinoises intelligentes de purification du sang.

Riche de plus de vingt ans d'expérience dans ce secteur et détenteur de plus de 300 brevets, SWS Medical (SWS Hemodialysis Care Co., Ltd.) a établi une forte présence internationale en installant plus de 10 000 machines à l'étranger, ce qui en fait le premier exportateur chinois d'équipements de dialyse dans plus de 100 pays. SWS domine le marché chinois des appareils de purification continue du sang et des machines de dialyse, avec des parts de marché respectives de 18 % et 20 % de janvier à octobre 2025. Reconnue pour ses solutions de purification du sang fiables, abordables et à la pointe de la technologie, la société SWS cultive des partenariats stratégiques dans le monde entier, et notamment des collaborations clés à Düsseldorf.

Au salon MEDICA, les visiteurs auront l'occasion de découvrir la gamme complète des produits SWS, conçus pour améliorer les résultats des traitements et l'efficacité des flux de travail. Principaux produits :

Les séries SWS-4000 et SWS-6000 , qui illustrent la technologie chinoise de pointe pour la dialyse. Le SWS-6000, le modèle le plus vendu en Chine en 2024, permet une surveillance certifiée de la pression artérielle, du volume sanguin, de la température et du taux de clairance en ligne. Il s'agit du seul appareil en Chine à proposer ces quatre fonctions. Le système d'hémodiafiltration en ligne du SWS-4000 assure une production personnalisée de fluide stérile. La surveillance en temps réel, les commandes intuitives et les fonctions de sécurité automatisées du SWS-6000 garantissent des traitements plus sûrs et plus efficaces.

Certifié CE, le SWS-5000 est la machine la plus vendue en Chine pour la thérapie de remplacement rénal continu, qui révolutionne les soins essentiels grâce à sa plateforme tout en un primée, capable de purifier le sang de plusieurs organes : foie, reins, cœur, poumons et pancréas.

Les dialyseurs SWS sont dotés d'un système exclusif de stérilisation à la vapeur sous pression prévide et de composants 100 % sans bisphénol A. La clairance supérieure du soluté qu'ils permettent d'obtenir et leur technologie d'ultrafiltration fiable avec rétention de l'albumine sont conformes aux objectifs des meilleures pratiques cliniques.

SWS Membrane accroît la sécurité de la dialyse grâce à son filtre à membrane à fibres creuses de polyéthersulfone (PES) biocompatibles, à une conception sans benzène, à une élimination optimisée des toxines et à une nanofiltration ciblant les toxines de poids moléculaire moyen. Sa conception en fibres ondulées et son tube lisse améliorent le flux et la clairance.

La série de cartouches SWS , conçue pour une purification à haute efficacité, utilise une technologie d'adsorption avancée reposant sur une résine robuste pour réduire la perte de particules. Une structure brevetée en coque sphérique maintient un contact maximal avec le sang afin d'assurer l'efficacité de l'adsorption pour une thérapie plus sûre et plus performante.

Le filtre à liquide de dialyse TWT, conçu pour jusqu'à 160 traitements ou 900 heures de traitement, garantit une dialyse de qualité.

Basée à Chongqing, la société SWS Medical est un important fournisseur mondial de produits et de services médicaux innovants. Son offre comprend des dispositifs avancés de purification du sang, des produits jetables de qualité supérieure, un système intelligent de gestion de dialyse et un réseau de centres de dialyse. SWS occupe une position unique fondée sur une chaîne industrielle complète de purification du sang, préside l'alliance stratégique pour l'innovation technologique dans l'industrie de la purification du sang en Chine et supervise l'élaboration de normes nationales et sectorielles. Cotée sur le marché STAR (SSE : 688410), la société fournit des appareils portant le marquage CE et conformes aux normes ISO 13485:2016.

