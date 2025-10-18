Chinas Sichuan erweitert Einladungen zum Kulturtourismus an globalen Wahrzeichen

CHENGDU, China, 19. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Nach Angaben des Sichuan International Communication Center feierte das Kulturtourismus-Logo "Sichuan Ease" am 17. Oktober (Pekinger Zeit) sein globales Debüt gleichzeitig an fünf markanten Orten weltweit, darunter der Times Square in New York, das Westfield Shopping Centre in London, Cross Shinjuku Vision in Tokio, Wilkie Edge im Zentrum Singapurs und das MBK Center in Bangkok. Die auffällige visuelle Darstellung sollte das reiche kulturelle Erbe und die atemberaubenden Naturlandschaften Sichuans einem breiteren internationalen Publikum vorstellen.

Das neu vorgestellte Logodesign ist inspiriert von klassischen chinesischen Wolkenmustern und dem Zeichen "Shu" aus der Orakelknochenschrift. Darüber hinaus integriert das Logo nahtlos die Form des Riesenpandas mit der Struktur des Tai-Chi-Diagramms und verkörpert damit die Lebensphilosophie Sichuans - eine harmonische Mischung aus "gemächlicher Leichtigkeit" und "Offenheit".

Inspiriert von Shu-Brokat und -Stickerei sowie der Laternenkunst von Zigong, bietet das Logo reiche Farbkombinationen . Die Website spiegelt nicht nur die vielfältigen Landschaften Sichuans wider - von den majestätischen Danxia-Landschaften bis hin zu und dem ruhigen Bambusmeer -, sondern vermittelt auch eine Botschaft von kultureller Vitalität und Inklusivität.

Das gleichzeitig veröffentlichte Werbevideo zeigt weltweit bekannte Attraktionen wie das Jiuzhaigou-Tal , die Huanglong Scenic and Historic Interest Area, Daocheng Yading und das südliche Sichuan-Bambusmeer, während Symbole der alten Shu-Zivilisation wie das Goldornament der Sonne und der Unsterblichen Vögel und das Bronzekopfporträt mit Goldmaske gezeigt werden, um der jahrtausendealten Geschichte Sichuans Tribut zu zollen. Darüber hinaus verbindet das Video kulturelle Elemente wie den Sichuan-Hotpot, die Sichuan-Oper und die exquisiten Shu-Brokate und -Stickereien miteinander und verwebt so Tradition und Moderne zu einem einzigen fesselnden Bild.

Mit diesem Auftritt hat Sichuan, China Reisende aus aller Welt herzlich eingeladen, zu erkunden und eine Reise voller Leichtigkeit und bemerkenswerter Wunder zu erleben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799697/202510.jpg