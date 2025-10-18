La province chinoise du Sichuan lance des invitations au tourisme culturel sur le site dans des lieux d'intérêt mondial.

CHENGDU, Chine, 19 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Selon le Centre de communication international du Sichuan, le 17 octobre (heure de Pékin), le logo du tourisme culturel "Sichuan Ease" a fait ses débuts dans le monde entier, simultanément dans cinq lieux emblématiques, dont Times Square à New York, le centre commercial Westfield à Londres, Cross Shinjuku Vision à Tokyo, Wilkie Edge au centre de Singapour et MBK Center à Bangkok. L'exposition visuelle accrocheuse visait à présenter le riche patrimoine culturel et les paysages naturels époustouflants du Sichuan à un public international plus large.

China’s Sichuan Extends Cultural Tourism Invitations at Global Landmarks

Le nouveau logo dévoilé s'inspire des motifs classiques des nuages chinois et du caractère "Shu" de l'écriture de l'os d'oracle. En outre, le logo intègre harmonieusement la forme du panda géant et la structure du diagramme de tai-chi, incarnant ainsi la philosophie de vie du Sichuan, un mélange harmonieux d'"aisance tranquille" et d'"ouverture".

Inspiré du brocart et de la broderie de Shu, ainsi que de l'art des lanternes de Zigong, le logo présente de riches combinaisons de couleurs . Le site reflète non seulement la diversité des paysages du Sichuan - des majestueux reliefs de Danxia à la mer de bambous - mais transmet également un message de vitalité culturelle et d'inclusivité.

La vidéo promotionnelle publiée simultanément présente des attractions de renommée mondiale telles que la vallée de Jiuzhaigou , la zone d'intérêt panoramique et historique de Huanglong, Daocheng Yading et la mer de bambous du sud du Sichuan, tout en présentant des symboles de l'ancienne civilisation Shu tels que l'ornement en or du soleil et des oiseaux immortels et le portrait de tête en bronze avec masque en or, afin de rendre hommage à l'histoire millénaire du Sichuan à l'adresse suivante : . En outre, la vidéo mélange des éléments culturels tels que le hotpot du Sichuan, l'opéra du Sichuan et le brocart et la broderie exquis de Shu, tissant ainsi tradition et modernité en une seule image captivante.

Grâce à cette présentation, le Sichuan, en Chine a cordialement invité les voyageurs du monde entier à explorer et à faire l'expérience d'un voyage de détente et de merveilles remarquables.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2799697/202510.jpg