Chinese vastgoedontwikkelaar Country Garden klimt naar 147e positie op Fortune Global 500 Lijst van 2020

De Fortune Global 500, één van de meest prestigieuze en leidinggevende wereldranglijsten voor bedrijven, geeft de laatste groeitrends weer onder 's werelds grootste bedrijven. De afgelopen jaren zijn Chinese bedrijven, dankzij het stijgende welvaartsniveau en de economische opleving in China, steeds groter en sterker geworden. Chinese bedrijven voeren nu wederom de lijst aan met 133 bedrijven, wat meer is dan het aantal Amerikaanse bedrijven.

Op de lijst staan in totaal vijf Chinese vastgoedbedrijven waaronder Country Garden, dat vorig jaar op de 177e positie stond en nu op de 147e. Van alle vastgoedbedrijven op de lijst had deze firma de hoogste omzet en winst en het hoogste rendement op eigen vermogen (ROE). Volgens de beschikbare gegevens heeft Country Garden een omzet van US$70,335 miljard, wat jaar-op-jaar een stijging van 22,7 procent betekent. De winst nam eveneens met een sprong van 9,4 procent toe en bedroeg US$5,725 miljard. Het rendement op eigen vermogen (ROE) stond op 26,2 procent.

Country Garden ziet al vier jaar op rij zijn positie verbeteren sinds het voor het eerst voorkwam op de lijst in 2017. In 2019 noteerde het bedrijf de grootste stijging van alle bedrijven op de lijst, wat een aanduiding is voor hoe snel de prestaties van het bedrijf zijn verbeterd.

De afgelopen paar jaar heeft Country Garden dramatische groei doorgemaakt in een aantal indicatoren, waaronder omvang en inkomen. Statistieken tonen aan dat de ontwikkelaar tussen 2016 en 2019 leider van de Chinese vastgoedsector is geworden voor wat betreft groei in verkoop, omzet en nettowinst. In die periode zijn de verkoopcijfers van het bedrijf gestegen met 149,8 procent, van 308,84 miljard yuan (ca. US$44,4 miljard) naar 771,53 miljard yuan (ca. US$111,1 miljard) (volledige gegevens van een derde partij), terwijl de omzet toenam met 217,4 procent, van 153,09 miljard yuan (ca.US$22,0 miljard) tot 485,91 miljard yuan (ca. US$69,9 miljard). De nettowinst sprong met 348 procent van 13,66 miljard yuan (ca. US$1,9 miljard) naar 61,2 miljard yuan (ca. US$8,8 miljard).

Ondanks marktschommelingen heeft Country Garden grote veerkracht laten zien in zijn bedrijfsvoering. De ontwikkelaar heeft zijn uitstekende vaardigheden op het gebied van anti-risico aangetoond gedurende de Covid-19 pandemie, ondanks de grote klap die de vastgoedsector te verwerken kreeg in verkopen. De firma werd grootste binnen de sector met een totale verkoopwaarde van 321,23 miljard yuan (ca. US$46,2 miljard) over de periode januari-juli 2020. Daarnaast wist het bedrijf, terwijl de Chinese overheid de pandemie onder controle bracht en tijdens het geleidelijk herstel van de Chinese economie, een verkooptoename te bewerkstelligen over de vijf achtereenvolgende maanden sinds maart 2020. Bijzonder om te vermelden is de stijging op jaarbasis in juli met 27,52 procent tot 54,28 miljard yuan (ca. US$7,8 miljard).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1226095/Country_Garden_Holdings.jpg

SOURCE Country Garden Holdings