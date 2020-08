Construtora chinesa Country Garden sobe para a posição 147 na lista Fortune Global 500 de 2020

A Fortune Global 500, uma das classificações de empresas mais prestigiadas e influentes de todo o mundo, indica as mais recentes tendências de crescimento entre as maiores empresas do mundo. Nos últimos anos, graças à prosperidade e ao rápido avanço econômico da China, as empresas do país têm se tornado cada vez maiores e mais sólidas. Mais uma vez, as companhias chinesas dominaram a lista e totalizam a ocupação de 133 posições, número maior do que a representação americana.

Cinco empresas chinesas do ramo imobiliário constam na lista, e a Country Garden passou do número 177, que ocupava no ano passado, para o número 147. A firma é a primeira colocada entre as incorporadoras presentes na lista no que tange receita, lucro e rentabilidade do capital próprio (ROE). Segundo os dados disponíveis, a Country Garden anunciou receita de 70,335 bilhões de dólares, o que representa um crescimento anual de 22,7%. O lucro também aumentou 9,4% e alcançou a marca dos 5,725 bilhões de dólares. O ROE manteve-se em 26,2%.

A Country Garden apresenta melhora na colocação por quatro anos consecutivos desde a primeira vez em que apareceu na lista, no ano de 2017. Em 2019, a empresa ostentou a maior subida já feita por qualquer empresa da lista, uma comprovação das rápidas melhoras no desempenho.

Nos últimos anos, a Country Garden tem vivenciado um crescimento drástico em diversos indicadores, como tamanho e renda. As estatísticas mostram que a incorporadora liderou o setor imobiliário em termos de crescimento de vendas, receita e lucro líquido entre os anos de 2016 e 2019. Durante esse período, as vendas da empresa aumentaram 149,8%, de 308,84 bilhões de yuans (cerca de 44,4 bilhões de dólares) para 771,53 bilhões de yuans (em torno de 111,1 bilhões de dólares) (dados completos fornecidos por terceiros), enquanto a receita avançou 217,4%, de 153,09 bilhões de yuans (cerca de 22,0 bilhões de dólares) para 485,91 bilhões de yuans (em torno de 69,9 bilhões de dólares). Também houve um salto de 348% no lucro líquido da empresa, que passou de 13,66 bilhões de yuans (cerca de 1,9 bilhões de dólares) para 61,2 bilhões de yuans (em torno de 8,8 bilhões de dólares).

Apesar das variações do mercado, a Country Garden demonstrou grande resiliência na operação da empresa. A incorporadora comprovou sua extraordinária capacidade de se proteger dos riscos durante a pandemia da COVID-19, a despeito do impacto nas vendas do setor imobiliário. A firma ocupa o primeiro lugar da indústria imobiliária, com vendas acumuladas de 321,23 bilhões de yuans (cerca de 46,2 bilhões de dólares) entre os meses de janeiro e julho de 2020. Além disso, com o controle da pandemia pelo governo chinês e a gradativa recuperação da economia do país, a incorporadora declarou crescimento nas vendas por cinco meses consecutivos desde março de 2020. Ainda, vale destacar que as vendas para o mês de julho tiveram um salto de 27,52% ao ano para 54,28 bilhões de yuans (cerca de 7,8 bilhões de dólares).

