Chinesischer High-Tech-Distrikt Changzhou: Bau von 19 Produktionsstätten mit einer Gesamtinvestition von 15,83 Milliarden Yuan beginnt

CHANGZHOU, China, 29. September 2020 /PRNewswire/ -- Am 26. September fanden im chinesischen Changzhou National Hi-Tech District (CND) die Grundsteinlegung für die dritte Runde wichtiger Projekte in diesem Jahr und die Eröffnungszeremonie für das Xinchuang-Projekt statt. Am selben Tag wurde mit dem Bau von 19 neuen Produktionsanlagen mit einer Gesamtinvestition von 15,83 Milliarden Yuan begonnen, darunter 8 Projekte auf kommunaler und 11 Projekte auf regionaler Ebene. Mit einem Schwerpunkt auf Photovoltaik (PV) und intelligenter Energie, Kohlenstofffasern und Verbundwerkstoffen, Fahrzeugen und Autoteilen mit erneuerbaren Kraftstoffen, neuen Medikamenten und medizinischen Geräten, moderner IT sowie modernen Dienstleistungen sollen die Projekte neue Impulse für die zukünftige Entwicklung des Bezirks liefern. Hinzu kommt die Anwendung neuer wissenschaftlicher und technologischer Errungenschaften und neuer Technologien, wie sie im Rahmen der Wirtschaftsinitiative „Drei neue" der chinesischen Regierung definiert wurden. An 184 der 191 diesjährigen Projekte, also 96,3 % der Gesamtmenge, haben die Bauarbeiten bereits begonnen.