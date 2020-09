La construction de 19 sites de production avec un investissement combiné de 15,83 milliards de yuans démarre dans le technopôle chinois Changzhou National Hi-Tech District

CHANGZHOU (Chine), le 30 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Le 26 septembre, le technopôle Changzhou National Hi-Tech District (CND), en Chine, a tenu la cérémonie d'inauguration de la troisième série de projets clés de cette année et la cérémonie de lancement du projet de Xinchuang. La construction de 19 nouvelles installations de production, grâce à un investissement combiné de 15,83 milliards de yuans, dont 8 projets municipaux et 11 projets à l'échelle régionale, a commencé le même jour. En mettant l'accent sur le photovoltaïque et l'énergie intelligente, les fibres de carbone et les composites, les véhicules et les pièces automobiles utilisant des carburants renouvelables, les médicaments et les équipements médicaux novateurs, les technologies de l'information de prochaine génération ainsi que les services modernes, outre la mise en application de nouvelles réalisations scientifiques et technologiques et de nouvelles technologies définies dans le cadre de l'initiative d'économie des « trois nouvelles industries » du gouvernement chinois, les projets devraient donner un nouvel élan au développement futur du district. Les travaux de construction ont commencé pour 184 des 191 projets de cette année, soit 96,3 % du total.