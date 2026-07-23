CHINT et Octopus Energy signent des accords de coopération stratégique visant à accélérer le déploiement des énergies propres et l'innovation dans le domaine de l'énergie numérique

LONDRES, le 23 juillet 2026 /PRNewswire/ -- CHINT et Octopus Energy ont annoncé la signature de deux accords de coopération (MoC), établissant un cadre stratégique visant à renforcer leur collaboration dans le domaine des infrastructures d'énergies renouvelables et des solutions de centrales électriques virtuelles (VPP).

Ce partenariat témoigne de l'engagement commun des deux entreprises à accélérer la transition énergétique mondiale grâce à l'innovation technologique, à des infrastructures d'énergie propre de haute qualité et à des systèmes énergétiques plus intelligents.

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Fournir des solutions intégrées pour les projets d'énergies renouvelables

Dans le cadre du premier protocole de coopération, Astronergy Europe GmbH, CHINT Power Systems Poland Sp. z o.o., et CHINT Solar Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością collaboreront avec Octopus Energy sur des projets liés aux énergies renouvelables. Cet accord établit un cadre dans lequel CHINT fournira une gamme complète d'équipements destinés aux énergies renouvelables, notamment des modules photovoltaïques (PV), des onduleurs, des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), des transformateurs, des compteurs intelligents, des câbles et des solutions de recharge pour véhicules électriques (VE). Sous réserve des accords spécifiques à chaque projet, CHINT fournira également des services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) afin de soutenir le développement et la mise en œuvre de projets dans le domaine des énergies renouvelables.

En associant les capacités intégrées de CHINT en matière de fabrication et d'ingénierie à l'expertise d'Octopus Energy dans le développement des énergies renouvelables et les services énergétiques, les deux entreprises ont pour objectif de proposer des solutions d'énergie propre efficaces, fiables et évolutives pour leurs futurs projets.

Faire progresser l'innovation en matière de centrales électriques virtuelles en Chine

Dans le cadre d'un deuxième protocole d'accord, Chint Anneng Digital Power (Zhejiang) Co., Ltd. et Octopus Energy Group Limited ont convenu d'étudier les possibilités d'une coopération globale dans le secteur des centrales électriques virtuelles (VPP) sur le marché de la Chine continentale.

Cette collaboration portera principalement sur l'évaluation des opportunités dans les domaines de l'agrégation des ressources énergétiques décentralisées, de la réponse à la demande, de la gestion intelligente de l'énergie et d'autres applications énergétiques numériques. En s'appuyant sur la connaissance approfondie du marché énergétique chinois dont dispose CHINT Anneng, ainsi que sur l'expertise internationale d'Octopus Energy en matière de technologies énergétiques intelligentes et d'exploitation de centrales électriques virtuelles (VPP), les deux entreprises exploreront conjointement des modèles économiques innovants et des projets pilotes visant à soutenir le développement d'un réseau électrique plus flexible, numérisé et résilient.

Commentaires de la direction

« La signature de ces accords de coopération stratégique marque une étape importante dans le développement de nos partenariats internationaux et l'accélération de l'innovation dans le secteur des énergies propres », a déclaré le Dr Chuan Lu, directeur du groupe CHINT et président de CHINT Green Energy. « En combinant nos atouts en matière de fabrication d'équipements, d'ingénierie et d'infrastructures énergétiques avec l'expertise d'Octopus Energy dans le domaine des solutions énergétiques numériques, nous espérons créer de la valeur à long terme pour nos clients et soutenir la transition énergétique mondiale. »

Greg Jackson, fondateur et président-directeur général d'Octopus Energy, a déclaré : « La mise en place du système énergétique vert de demain nécessite du matériel de premier ordre et des technologies de pointe. Notre partenariat avec CHINT nous permet d'accéder à ces deux éléments à une échelle incroyable. Qu'il s'agisse d'accélérer le développement des infrastructures en Europe ou de lancer de nouvelles centrales électriques virtuelles en Chine, nous démontrons que l'avenir de l'énergie est numérique, flexible et écologique. »

Perspectives

S'appuyant sur ces deux protocoles d'accord, les parties ont l'intention d'approfondir leur coopération dans les domaines des infrastructures d'énergie propre, des services d'ingénierie et des technologies énergétiques numériques. Grâce à leurs expertises complémentaires et à leurs ambitions communes, CHINT et Octopus Energy ont pour objectif de proposer des solutions énergétiques innovantes, de soutenir les efforts de décarbonisation et de contribuer à un avenir énergétique mondial plus durable.

À propos de CHINT

Fondé en 1984, le groupe CHINT s'est toujours ancré dans l'économie réelle et s'est concentré sur un développement axé sur l'innovation. L'entreprise s'est positionnée stratégiquement dans trois secteurs clés : « Énergie verte », « Solutions électriques intelligentes » et « Maison connectée », ainsi que sur deux plateformes phares : « Industries émergentes » et « Incubation d'innovations scientifiques et technologiques ». Aujourd'hui, CHINT est un fournisseur de référence en matière de solutions intégrées dans le domaine de l'électricité et de l'énergie. Ses activités s'étendent à plus de 140 pays et régions, et l'entreprise compte plus de 40 000 collaborateurs à travers le monde. En 2025, le chiffre d'affaires de CHINT a atteint 25,91 milliards de dollars américains, et l'entreprise figure parmi les 500 premières entreprises chinoises depuis plus de 20 années consécutives. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web.

À propos d'Octopus Energy

Octopus Energy est une entreprise internationale spécialisée dans les énergies propres et les technologies, qui œuvre à la mise en place d'un système énergétique durable et abordable pour l'avenir. Sous sa propre marque de vente au détail, Octopus offre un service client d'exception et des produits énergétiques de pointe à 11 millions de foyers à travers le monde.

L'entreprise est à la pointe de l'électrification du chauffage et des transports grâce à des tarifs intelligents et à des technologies propres innovantes. Elle est présente dans 27 pays et couvre l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique. Elle gère un portefeuille d'énergies renouvelables d'une valeur de 7 milliards de livres sterling, ainsi que des activités florissantes dans les domaines de la location de véhicules électriques, des pompes à chaleur et de l'énergie solaire.

Soutenues par des fonds de retraite, des investisseurs et des géants du secteur de l'énergie, les entreprises du groupe Octopus Energy fournissent une énergie moins chère et plus respectueuse de l'environnement, ainsi que des technologies de pointe, à des pays et à des clients du monde entier.

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